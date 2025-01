Italservice, beffa finale: Genzano fa il pieno

Italservice Pesaro

2

Ecocity Genzano

3

(1-2 pt)

ITALSERVICE : Ricordi, Tonidandel, Gastaldo, Galliani, Wittig, Patias, Badahi, Petrucci, Taurisano, Achilli, Barichello, Saponara. All. Bargnesi.

ECOCITY GENZANO: Mammarella, Romano, Lara, Fusari, De Oliveira, Di Ponto, Bissoni, Taborda, Siddi, Nem, Micheletto, Fantecele. All. Marin.

Arbitri: Romano (Nola), Vallecaro (Salerno). Crono: Filannino (Jesi).

Reti: 9’39“ Barichello, 10’43“ Micheletto, 11’43“ Fusari; 26’49’ Patias, 37’46“ De Oliveira.

L’Italservice ieri sera avrebbe meritato di vincere anche solo per il pubblico, circa 1500 persone, che finalmente ha riempito gli spalti del PalaMegabox. Le marcature le apre il solito Barichello con un rasoterra potente deviato in fondo al sacco dopo una sortita delle sue sulla fascia sinistra. Ma la risposta del Genzano arriva dopo 1’. L’autore è Micheletto su tocco e tiro da piazzato. Un altro minuto e sempre su sviluppo di un calcio di punizione Fusari la ribalta. Pesaro però non sta a guardare. Ci provano Wittig, Patias, Saponara. Niente, la palla non entra. Nella ripresa è ancora Barichello il protagonista che serve Patias che di piatto destro la manda all’angolino dove Mammarella non può nulla. E’ 2 a 2. A 3 minuti dal gong l’Ecocity mette il portiere di movimento e segna con un tiro deviato di De Oliveira (l’ex insieme a Taborda, entrambi applauditi nel prepartita). Pesaro resta a bocca aperta e anche a bocca asciutta. Ma i biancorossi hanno perso la gara nei primi venti minuti quando hanno avuto tante occasioni per chiudere il match, ma hanno sprecato tanto. Un primo tempo di alti ritmi, dove Galliani e Badhai sono stati vicinissimi al gol. Ma contro la terza forza del campionato i pesaresi non sono riusciti ad essere costanti e intensi per tutto l’arco della sfida. C’è poco tempo per leccarsi le ferite, sabato si torna a giocare. I rossiniani saranno ospiti della Vinumitaly Petrarca. E’ importante conquistare punti in chiave salvezza. Dopo gli stop di Pomezia in esterna e in casa con Genzano, è ora di dare un segnale. L’occasione di Padova è servita su un piatto d’argento.

b.t.