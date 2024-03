Italservice che paura, Cosenza rimonta poi Tonidandel regola i conti. Playoff più vicini

ITALSERVICE

4

PIROSSIGENO COSENZA

3

ITALSERVICE : Putano, Barichello, Caruso, Tonidandel, Schiochet, Mariani, Luberto, Vavà, Belloni, Juan Fran, Andrè, D’Ambrosio. All. Scarpitti.

PIROSSIGENO COSENZA: Del Ferraro, Marchio, Petry, Felipinho, Titon, Lambre, Adornato, Chilelli, Bavaresco, Scalambretti, Carlitos, Pelezinho. All. Tuoto.

MARCATORI: 3’22’’ p.t. Tonidandel (I), 11’35’’ Petry (P), 1’59’’ Tonidandel (I), 3’57’’ Barichello (I), 8’07’’ Carlitos (P), 11’28’’ Titon (P), 14’07’’ Tonidandel (I). AMMONITI: Caruso (I), Bavaresco (P), Titon (P), Chilelli (P), Pelezinho (P).

ARBITRI: Simone Zanfino (Agropoli), Luca Paverani (Roma 2). CRONO: Nicola Lacrimini

Italservice, che spavento. La squadra di Scarpitti parte forte, va avanti di 3-0, poi quando ormai si gusta la vittoria, ecco che il Cosenza recupera terreno e addirittura pareggia 3-3. Fortuna la giornata stellare di Tonidandel: sono suoi tre dei quattro gol dell’Italservice.

E proprio il capitano segna la rete che mette parola fine a un match rocambolesco. Ora il team della presidente Simona Marinelli è ancora più su in classifica, sempre più vicino ai playoff. Una partita equilibrata quella di ieri sera. I locali vanno in vantaggio con il numero cinque biancorosso. Il primo tempo è appannaggio dei pesaresi. Nella ripresa gli ospiti alzano il ritmo, c’è l’impatto. Poi però il capitano calcia sul secondo palo e da posizione defilata gonfia la rete. È stata l’ottava partita in 30 giorni (la settima di campionato).

Ora due settimane di pausa, Pesaro tornerà in campo sabato 30 marzo a Mantova. Sarà una gara durissima, bisogna rifiatare e ricaricare le pile, dopo aver messo in cascina punti d’oro per raggiungere i playoff.

b.t.