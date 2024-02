Italservice Finisce 5-5, Pesaro infuriata

ITALSERVICE

5

META CATANIA

5

(1-2 p.t.)

ITALSERVICE : Putano, Caruso, Barichello, Andrè, Schiochet, Luberto, Vavà, Pires, Belloni, Juan Fran, Miguelin, D’Ambrosio. All. Scarpitti

META CATANIA: Manservigi, Dian Luka, Bocao, C.Musumeci, Anderson, Timm, Rocha, Podda, Silvestri, Salamone, G.Musumeci, Cassarino. All. Calvo Rodrigues

Marcatori: 10’18’’ p.t. C.Musumeci (M), 11’24’’ Podda (M), 17’13’’ Barichello (I), 8’34’’ s.t. Rocha (M), 10’13’’ Bocao (M), 12’25’’ Andrè (I), 13’35’’ Barichello (I), 14’36’’ Juan Fran (I), 16’06’’ Andrè (I),, 17’47’’ Bocao (M)

Ammoniti: Salamone (M), Vavà (I), Anderson (M), Schiochet (I)

Arbitri: Chiara Perona (Biella), Pierluigi Minardi (Cosenza) Crono: Luca Serfilippi (Pesaro)

Un pari che non rende felice nessuna delle due squadre. Entrambe infatti cercavano punti importanti per la corsa playoff. Ma di sicuro fa infuriare l’Italservice per un arbitraggio a senso unico, con la ciliegina finale: gli arbitri lasciano correre una trattenuta su Miguelin e dando il "la" al pareggio di Catania.

Riavvolgiamo il nastro: Pesaro chiude il primo tempo sotto 2 a 1, dopo le reti di Musumeci al 10′ e Podda un minuto dopo, seguite dalla bomba di Barichello dalla distanza che dimezza il gap. Nella ripresa la Meta colpisce con Rocha e Bocao: è 1-4 Dentro il portiere di movimento per Pesaro. Andrè Ferreira accorcia presto, Barichello sigla il 3 a 4, mentre Juan Fran al 15′ sul secondo palo devia in porta il tiro di Murilo e firma il pareggio. Il PalaMegabox impazzisce, ma lo fa di più 60 secondi dopo quando Andrè Ferreira – doppietta anche per lui – ribadisce in rete un pallone respinto in uscita dal portiere ospite. Esplosione, bolgia totale. Ma poi arriva la ciliegina finale.