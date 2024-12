Italservice ko nell’ultima trasferta, domina Sala Consilina

Sala Consilina 6 Italservice 2

Fiuza Luan, Carducci, Baroni, Cuciolillo, Diaz, Dos Santos, Vidal, Fatiguso, Arillo, Orlando, Santoro. All. Cipolla.

ITALSERVICE: Ricordi, Tonidandel, Gastaldo, Galliani, Witting, Badahi, Taurisano, Achilli, D’Ambrosio, Barichello, Saponara, Manservigi. All. Bargnesi

Reti: (4’ e 35’’ Barichello, 5’ e 40’’ Carducci, 14’ e 34’’ Edelstein, 18’ e 5’’ del primo tempo Baroni ; 4’ e 29’’ Fatiguso, 6’ e 4’’, 11’ e 17’’ Arillo, 15’ e 43’’ della ripresa Saponara.

L’Italservice torna a mani vuote dall’ultima trasferta del 2024. In terra campana contro una squadra in forma prova a compiere il colpaccio ma non riesce. Eppure Barichello aveva aperto le marcature. Ma poi i salernitani rispondono e dilagano. Peccato.

Potevano essere punti importanti per la salvezza. Anche Saponara tra i biancorossi trasforma, ma poi l’attacco pesarese si inceppa. Che le cose non andavano nel verso giusto già si era visto come era finito il primo tempo 3 a 1. Contro il Sala Consilina era assente Oitomeia e quindi mister Bargnesi non ha potuto contare sulla formazione al completo.

Nella foto: Bargnesi