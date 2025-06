Italservice Loreto batte Stella EBK Roma e vola in finale playoff Serie B

ITALSERVICE LORETO

76

STELLA EBK ROMA

65

ITALSERVICE LORETO: Delfino 11, Cevolini, Lucchetti n.e., Battisti 10, Cipriani 4, Mattioli n.e., Ugolini, Tognacci 9, Santucci 16, Aglio 7, Broglia 3, Gulini 16. All. Ceccarelli.

STELLA EBK ROMA: Orconi, Dudik n.e., Agbara 3, Quarone 8, Fanti 5, Nikolic 25, Mendieta, Ntsourou, Doumbia 3, Lumena n.e., Diomede 12, Pillastrini 9. All. Finelli.

Note – Progressivi: 21-18; 43-30; 61-53; 76-65

Missione compiuta. E che missione! Dopo aver sbancato Roma, l’Italservice Loreto vince anche gara3, completa la rimonta e conquista la finalissima playoff della Serie B interregionale. Una riscossa totale dopo il passo falso in gara-1. Ora i pesaresi se la vedranno con Cagliari per la conquista della B nazionaale. I primi due quarti al PalaMegabox somigliano a gara2, con l’Italservice che riparte dalle certezze granitiche trovate nella capitale. Prima di tutto la difesa tosta guidata da Gulini. Ma è l’intera squadra che conferma il buon momento e chiude il primo parziale sul 21-18.

Sostanziale equilibrio che comincia a traballare a favore dei padroni di casa nel secondo quarto nel corso del quale brillano tra gli altri Santucci e Aglio: si va al riposo sul 43-30, come a dire che la partita ha preso una direzione precisa. Ma nel terzo quarto succede più o meno quello che era successo in gara-3, cioè che Roma trova la forza e la rabbia per reagire riducendo il divario, ma l’Italservice tiene botta e chiude il periodo sul 61-53. Otto punti di vantaggio con cui si aprono gli ultimi dieci minuti, durante i quali Roma ci prova molto dalla distanza mentre Loreto difende forte e colpisce in contropiede. Nikolic porta i suoi sul -6. La tripla di Santucci vale il +8 (69-61) a circa tre minuti dalla sirena. I pesaresi tengono e chiudono a +11: al PalaMegabox esplode la festa. Una vittoria con dedica a coach Ceccarelli, che piange la scomparsa del padre Tomaso.

Un traguardo eccezionale per la squadra pesarese, che arriva dopo la conferenza stampa in cui il patron Lorenzo Pizza ha annunciato la decisione di mollare il club. Un’avventura che ha definito un fallimento totale. Beh, in campo è tutto meno che un fallimento.