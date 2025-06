Italservice Loreto sfida Cagliari per la finale di serie B Nazionale

L’ora X scatta oggi alle 19 al PalaMegabox, quando l’Italservice Loreto ospita Cagliari per garauno della finale per salire in serie B Nazionale di basket. "Siamo arrivati all’ultimo atto – spiega coach Gabriele Ceccarelli -. Stiamo bene, siamo reduci da una serie ribaltata e adesso ci giochiamo questa finale. Anche Cagliari ha dimostrato valori importanti, andando a vincere due serie con il fattore campo a sfavore. Ciò significa tanto. Dovremo mettere in campo tutte quelle energie rimaste dopo dieci mesi di lavoro e un campionato lunghissimo".

E ancora: "Oggi pomeriggio giocheremo la quarantesima partita dell’anno, siamo partite in ventiquattro formazioni e ne sono rimaste due. Vincere garauno sappiamo quanto sarebbe importante. Le partite dal vivo stanno finendo, siamo in pochi a giocare e confido nella città di Pesaro, sempre vogliosa di vedere pallacanestro di un certo livello. Aspettiamo più appassionati possibili al PalaMegabox". Loreto arriva a questa sfida finale al meglio delle tre partite avendo lasciato alle spalle Roma. Una semifinale rocambolesca. Con l’Italservice che dopo aver perso in casa il primo match, è andata a vincere in trasferta in carrozza per poi chiudere i conti davanti al pubblico amico in un incontro sempre tenuto in pugno. "Posso contare su un gruppo meraviglioso – sottolinea il tecnico dei gialloblu -, sapevo che avremo conquistato la finale ma ora bisogna affrontare gli isolani con la giusta attenzione e mentalità. I sardi hanno eliminato la favorita al salto di categoria, Matelica, quindi è una formazione da non sottovalutare per niente. Hanno carattere e sono solidi e ben allenati. Ma noi siamo in un momento magico e vogliamo continuare a sognare".

L’anno scorso la promozione sfuggì per un soffio ai pesaresi, quest’anno c’è maggiore consapevolezza. Si può fare. Ne è convinto anche il general manager Federico Ligi che suona la carica: "Un anno dopo, ci riproviamo. Dopo altri dieci mesi di duro lavoro, di sacrifici, del presidente, della società e dei ragazzi, l’Italservice Loreto è pronta per questa finalissima playoff. Affronteremo un avversario in grande forma, ostico e sarà importante partire bene già da oggi. Insieme a tutti quegli appassionati che hanno tanta voglia di vedere pallacanestro. Pesaro è una città che respira basket e aspettiamo i tifosi al PalaMegabox". Chiude il giocatore Pietro Ugolini: "Sicuramente dovremo partire forte subito in gara1 per evitare di dover rincorrere. Loro sono in un periodo di grande forma e dovremo trovare il modo di sfruttare le loro debolezze. Speriamo in un pubblico caldo a Pesaro che possa darci quella spinta in più che a questo punto della stagione fa la differenza".

Garadue è in programma giovedì 12 giugno a Cagliari alle 20, eventuale bella di nuovo al PalaMegabox domenica 15 giugno alle 19.

