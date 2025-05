Italservice Loreto sfida Roma per la semifinale playoff di B Nazionale

La parola d’ordine è crederci. L’Italservice Loreto oggi alle 20 a Roma contro l’Ebk deve solo vincere. In palio c’è la bella della semifinale playoff per salire in B Nazionale. In garauno i laziali sono passati a Pesaro. Se stasera i gialloblu pareggiano, si va garatre in programma domenica 1 giugno alle 18 al PalaMegabox. "Andiamo nella capitale con l’animo voglioso di rivincita – suona la carica coach Gabriele Ceccarelli -. Perdere in casa ci ha scocciato parecchio. Andiamo a Roma consapevoli che possiamo farcela, ma anche consapevoli che è un campo difficilissimo. Infatti Roma non perde da dieci partite. In stagione regolare abbiamo perso là di un solo punto e al supplementare".

Il tecnico dei pesaresi continua: "Noi ci crediamo, siamo arrivati in regular season primi a parimerito con Matelica, guadagnandoci il fattore campo che purtroppo sabato scorso non abbiamo sfruttato". Sugli avversari di oggi: "E’ una squadra abbordabile, sono arrivati sesti nella precedente fase, facendo un cammino incredibile nella seconda parte della stagione. Per provare a fermali occorre blindare i senior che sono molto pericolosi e rispetto all’andata dobbiamo migliorare a livello offensivo, essere più continui in attacco e poi ci vuole anche un pizzico di fortuna. Anche se la fortuna bisogna anche cercarsela. Penso però che la bella ce la meritiamo, dopo tutto il buon lavoro fatto quest’anno e sarebbe il top regalare alla città la serie B Nazionale".

La squadra è dunque pronta per pareggiare i conti: "Siamo al completo – conclude Ceccarelli -, ma acciaccati. Una partita dopo tre giorni si accusa, ma stringiamo i denti".

Interviene anche il general manager del Loreto Federico Ligi che prova a scuotere l’ambiente: "Garauna è stata la partita che ci aspettavamo, con Roma che ha messo in campo aggressività, fisicità e organizzazione. Hanno realizzato canestri difficili e noi al contrario abbiamo sbagliato tante soluzioni e tiri aperti. Non si può rimproverare a nessuno il massimo impegno e la voglia di vincere, ma Roma ha meritato". Ma ora c’è sete di rivincita: "Dovremo fare una partita migliore in qualità e abbattere il numero di errori. Abbiamo il dovere di crederci tutti". L’Italservice Loreto proverà il colpaccio.

