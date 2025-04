Italservice Pesaro in campo al PalaTedeschi: sfida salvezza contro Benevento

Sosta lunga alle spalle, l’Italservice Pesaro torna in azione. C’è una salvezza da andarsi a prendere. In ogni maniera. I biancorossi domani, alle ore 20.45, scendono in campo al PalaTedeschi di Benevento. Match valido per la quintultima giornata di Serie A, regular season,

e visibile in diretta esclusiva su Sky Sport. Si tratta del debutto da primo allenatore di Paolo Del Grosso, promosso dopo le dimissioni di Davide Bargnesi. Capitan Felipe Tonidandel suona la carica: "Abbiamo lavorato tanto in questi giorni, ma questo lo abbiamo sempre fatto, non perché abbiamo cambiato allenatore. Dobbiamo dimostrarlo in partita, riuscendo a esprimerci al meglio. Abbiamo avuto tempo per correggere delle cose che stavamo sbagliato. Non possiamo più permetterci errori".

Sul Gg Team Wear Benevento: "Noi stiamo bene, ci siamo preparati altrettanto bene e continueremo a farlo fino a domenica. Serviranno pazienza, furbizia e grinta. Incontreremo una squadra che vorrà dimostrare il proprio valore davanti ai propri tifosi e in diretta Sky. Noi dovremo rispondere con più forza. Cosa serve per salvarsi? Non c’è una formula magica. Bisognare andare in campo e lottare per 40 minuti in ogni partita a disposizione. Facendo più punti possibili". L’Italservice ha ricaricato le pile e ha lavorato sodo con mister Paolo Del

Grosso.

b. t.