Italservice, Pizza: "Dopo l’acquisto di Jamicic ci aspettiamo un campionato al vertice"

"Dopo l’acquisto di Jamicic ci aspettiamo un campionato al vertice. Siamo molto soddisfatti e convinti di aver scelto di retrocedere in serie B, perché abbiamo ripreso un po’ di tranquillità, molta territorialità e quindi semplicità. Questa ripartenza è per noi una cosa molta positiva". Nel giorno dell’ esordio dell’ Italservice in Serie B, intervistato da "calcio cinque anteprima", l’amministratore delegato Pizza (foto) si è dimostrato convinto della coraggiosa scelta compiuta dalla società in vista di questa nuova stagione: "Inizialmente avevamo costruito una squadra fondata sulla territorialità, sulle nostre radici marchigiane e sui giovani ma ora, con l’arrivo di Jamicic, senza snaturare quello che è il nostro incipit, gli obiettivi sono cambiati". Un giocatore, quest’ultimo, capace di spostare gli equilibri: "Jamicic è un regalo che facciamo come società ai nostri tifosi e a tutta la città. C’eravamo detti di fare un campionato tranquillo, dove puntavamo alla salvezza ma è chiaro che con l’innesto di Jamicic il livello si è alzato". Ecco poi le cause dell’auto retrocessione: "Oltre che una scelta societaria, aziendale ed economica è anche una scelta di vita, fatta anche per vedere chi erano le persone veramente attaccate alla famiglia Pizza. Alcuni come Nicola Munzi, Francesca Torregiani, Lele Ortolani, Francesco Serfilippi si sono dimostrati fedeli mentre altri quando abbiamo deciso di ripartire hanno abbandonato la nave". Ora infatti è tutto più chiaro: "Ci siamo fatti un’idea molto corretta sia delle persone che stanno con noi tutt’ora sia di quelli che sono stati con noi soltanto perché spendevamo milioni di euro e vincevamo. Proprio quando riparti vedi chi ti vuole bene, e la gente che era alla presentazione era lì per noi, per questo progetto e per questa società". Solo parole al miele invece per il nuovo mister: "Siamo convinti che Baldarelli farà bene. Per lui è un’esperienza nuova, un’importante possibilità per dimostrare il suo valore. Abbiamo notato che è molto ben voluto e rispettato dalla squadra e soprattutto ha una grossa fiducia da parte della società". Spazio infine alla nuova partnership con la Vis: "La collaborazione è stata accolta in maniera molto positiva da tutti. Un’unione profonda, intelligente, che ci ha portato benefici notevoli. Iniziamo a vedere il calcio a 5 propedeutico al calcio a 11 e viceversa, c’è interscambiabilità. Questo ingresso alla Vis Pesaro mi ha fatto molto piacere perché mi rasserena il pensiero di non essere più solo, ma affiancato da due imprenditori importanti come Lorenzo Campanelli e Mauro Bosco. Il calcio a 11 sta facendo da guida al calcio a 5 e quest’ultimo sta dando delle dritte importanti al primo".

Lorenzo Mazzanti