Italservice, prima vittoria in casa. Tonidandel castiga il Manfredonia

ITALSERVICE

4

VITULANO DRUGSTORE MANFREDONIA

3

ITALSERVICE : Ricordi, Tonidandel, Gastaldo, Galliani, Wittig, Gomez, Taurisano, D’Ambrosio, Barichello, Saponara, Oitomeia, Manservigi. All. Bargnesi

VITULANO DRUGSTORE MANFREDONIA: Ronaldo Cabarcas, Lucho, Manzella, Barbieri, Caio Ainsa, Djelveh, Andrè Ferreira, Nenna, Belloni, Pezzin, G. Musumeci, Dovara. All. Ceppi

Arbitri: Cannizzaro (Ravenna), Minardi (Cosenza). Crono: Plutino

Reti: 5’30 Wittig; 26’25 Andrè Ferreira, 27’07 Barichello, 27’49 Tonidandel, 29’30 Barbieri, 31’21 Tonidandel, 39’45’ Ronaldo Cabarcas

Note: 17’50 espulso Barichello (doppia ammonizione)

Prima vittoria dell’Italservice in casa della stagione. Tre punti conquistati contro il Manfredonia. Punta l’avversario, doppio passo ubriacante, scappa verso il portiere ospite e con un cucchiaio griffato Tonidandel manda la palla sotto l’incrocio più lontano. La vittoria dell’Italservice Pesaro va raccontata partendo dal gol realizzato dal capitano biancorosso, valso il momentaneo 4 a 2. Alla fine sarà anche quello decisivo, al termine di una prestazione di tutta la squadra biancorossa vicina alla perfezione. La seconda grande prova, la seconda grande vittoria che rilancia Pesaro anche in classifica. Un solo neo: il cartellino rosso sventolato a Barichello nel finale, per due gialli che gli farà la saltare la prossima partita sul campo del Cosenza. Un successo meritato dopo tante delusioni e vittorie sfiorare.

b. t.