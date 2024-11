Italservice: prima vittoria stagionale

Came

2

Italservice

7

CAME: Pietrangelo, Suton, Walex, Vieria, Sacon, Fior, Di Guida, Sai, Perazzetta, Ugas, Azzoni, Donin. All. Rocha.

ITALSERVICE: Ricordi, Barichello, Saponara, Tonidandel, Witting, Gastaldo, Gomez, Taurisano, D’Ambrosio, Oitomeia, Manservigi. All. Bargnesi.

Prima vittoria stagionale dell’Italservice. Il giorno successivo all’annucio dell’addio del main sponsor Lorenzo Pizza a fine stagione se non arrivano aiuti esterni, la sua squadra ottiene i primi tre punti di quest’anno.

Un successo che vale doppio, perchè conquistato in trasferta in una partita sempre appannaggio dei pesaresi. Una gara presa subito per le corna dai biancorossi che dopo 14’’ vanno in vantaggio con Barichello (foto). Lo stesso giocatore raddoppia al 4’. Sullo 0-2 il Came Dosson accorcia le distanze con Saccon a metà del primo tempo.

Ma il team della presidente Simona Marinelli è scatenato e trova il tris con Oitomeia. Sull’1-3 si va al’intervallo. Nella ripresa Pesaro sigla il poker sempre con Oitomeia. L’autore della quinta rete è Saponara, mentre della sesta Taurisano (1-6). I locali si avvicinano con Walex, ma i rossiniani sono ormai lontani e con il settimo sigillo di Ricordi lontanissimi (2-7).

b.t.