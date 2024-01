Italservice prova il sorpasso

L’Italservice si ributta in campionato. Oggi arriva la Came Treviso al PalaMegabox, appuntamento alle ore 20,30. I veneti rappresentano la sesta forza del girone, ma in caso di successo dei biancorossi scatterebbe il sorpasso.

Miguelin, autore di tre reti nelle ultime due gare, racconta: "Vincere martedì in Coppa Italia era molto importante per la squadra. Abbiamo bisogno di risultati positivi, affinché la fiducia possa continuare a crescere dentro di noi. Sono contento perché i ragazzi se lo meritano. Io tendo sempre a lavorare con e per il gruppo, non penso mai ai traguardi personali. Se vinciamo sono felice, non riuscirci mi provoca dolore. Continuo quindi a lavorare come il primo giorno, al fine di aiutare in tutti i modi la squadra". Sul prossimo impegno: "Dobbiamo giocare con fiducia, con voglia, consapevoli della storia dell’Italservice Pesaro. E allo stesso tempo sicuri che il nostro palazzetto debba essere una fortezza. Dobbiamo spingere sempre al massimo livello per raggiungere i nostri obiettivi. Lavoriamo ogni giorno per migliorare, in modo tale che tutti possano divertirsi. Conosciamo le esigenze della società e sappiamo che i tifosi si sentono parte della squadra. Vogliono vedere il massimo da noi, che allo stesso tempo vogliamo migliorare la situazione in campionato, raggiungendo così il nostro livello più alto". Non manca un pensiero sugli ultimi movimenti di mercato, con gli arrivi di Caruso e Barichello (già entrambi a disposizione) e ai meno recenti di Mohabz e Juan Fran, a cui si sommano le partenze di Canal, De Oliveira e Dener: "Sinceramente, vedere partire dei compagni non è mai piacevole. Sono buoni amici e grandi giocatori".

b.t.