Italservice, scocca l’ora dell’esordio nella capitale. Palla al centro stasera. Tonidandel: "Siamo pronti"

L’Italservice si prepara a debuttare in campionato. Esordio oggi alle 19 a Roma contro il 1927 Futsal, ex Olimpus. La partita sarà in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5. Felipe Tonidandel, presenta così la gara: "Stiamo bene, abbiamo lavorato altrettanto bene. Le prestazioni nelle amichevoli sono state valide. Arriveremo pronti per questo debutto difficile. La squadra c’è, come sempre Pesaro lotterà ogni secondo. C’è grande voglia, il gruppo è nuovo, con ragazzi molto giovani. Ciò regala alla squadra quel fuoco utilissimo. Insieme ai più anziani ed esperti, l’organico è stato costruito, secondo me, molto bene. Cercheremo di far divertire il nostro pubblico". E ancora: "Il pre-season è stato molto duro, abbiamo iniziato prima di tutti, lavorando quasi due mesi. Tanta parte atletica, altrettanta di tattica. Ci voleva un inizio così perché, ripeto, la squadra è tutta nuova. I giovani sono già entrati nel mondo Italservice, noi "vecchi" abbiamo ancora voglia di vincere. Lottando su ogni palla, in ogni partita. Non si inizia mai un campionato giusto per parteciparvi, ma per cercare qualcos’altro. Ovvero per vincere, si gioca sempre per cercare di vincere ogni campionato, ogni trofeo". Testa alla Roma 1927 Futsal: "Debutto difficilissimo, loro sono una delle squadre più forti della serie A. Hanno tanti giocatori forti, tra stranieri, oriundi e formati. Il mercato lo hanno affrontato nel modo giusto. Saranno arrabbiati con noi, visto che li abbiamo eliminati dai playoff scudetto lo scorso anno. Loro ci arrivavano da vincitori della regular season, noi da ottavi in classifica. Noi andremo là a lottare, a sudare. Siamo una squadra operaia, daremo filo da torcere. Cercando di portare qualche punto a casa, a prescindere dalla loro voglia di rivincita".

b.t.