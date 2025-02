Italservice, serata da incorniciare: Roma va al tappeto

ITALSERVICE 4 ROMA 1927 3 (2-2)

ITALSERVICE: Ricordi, Gastaldo, Galliani, Patias, Badahi, Petrucci, Taurisano, Achilli, Barichello, Saponara, Ramon, Manservigi. All. Bargnesi. ROMA 1927: Ercolessi, Murilo Ferreira, Ducci, Alciati, Borolo, Ceccarelli, Seferi, Avellino, Marcelinho, Fortino, Biscossi, Rodriguez. All. Reali

ARBITRI: Dimundo (Molfetta), Colombo (Modena). Crono: Certa (Marsala)

Reti: 1’00 Murilo Ferreira, 9’09 Fortino, 11’25 Gastaldo, 18’22 Barichello; 27’21 Saponara, 34’20 Marcelinho, 35’49 Patias.

L’Italservice sconfigge 4 a 3 i giallorossi della Roma, una delle favorite allo scudetto, al termine di 40 minuti di grande adrenalina. Davanti al pubblico delle grandi occasioni, Pesaro firma una delle sue partite più belle.

Ma l’avvio di gara è da inferno. Murilo la sblocca dopo 60 secondi, Fortino raddoppia al nono dopo tante occasioni sprecate dai biancorossi. Dopo neanche metà frazione è 0-2 e un risultato positivo in quel momento è roba per sognatori. Invece no. Pesaro alza i giri, lotta sempre di più e la riapre con Gastaldo che in contropiede, complice una deviazione, infila l’1 a 2. La sfida cambia volto. I ragazzi di Davide Bargnesi, presi per mano da un Ramon al top, spingono sempre di più e a 100 secondi dall’intervallo raggiungono il pari con una fotografia di Barichello davanti la linea di porta avversaria. Al riposo è 2 a 2.

Nel secondo tempo Pesaro riprende da dove aveva iniziato. Crea palle gol in successione. Il sorpasso è nell’aria e arriva al 7’ con un sinistro a incrociare di Saponara che fa esplodere il palazzo. Ma c’è ancora tanto tempo. Qui sale in cattedra Ricordi, che in almeno due occasioni neutralizza gli avversari. A 5 minuti dal termine la doccia gelata: break della Roma, Fortino riceve sulla destra e inventa per Marcelinho che da due passi firma il gol dell’ex, 3 a 3. La risposta dell’Italservice, priva di Tonidandel squalificato e di Wittig infortunato, è rabbiosa: assist da oscar di Ramon, Patias in meno di un frame stoppa e calcia sotto l’incrocio il pallone della vittoria. Ma non è finita. Portiere di movimento dei capitolini, sofferenza totale per 4 minuti, due parate miracolose di Ricordi, finalmente il gong.

Vittoria e tre punti d’oro per ritornare a correre e allontanarsi dalla zona a rischio.