Italservice stasera ad Avellino. In palio le final four di Coppa

Una Italservice galvanizzata in campionato dalla vittoria casalinga contro i campioni d’Italia della Feldi Eboli, si butta stasera in Coppa Italia. La gara di oggi alle 20 ad Avellino contro il Sandro Abate, è da dentro o fuori. Chi vince vola alle Final Four che si giocano in Basilicata dal 22 (le semifinali), al 24 marzo (finali). Quindi il match con i campani è una sfida secca. Sono gli ottavi di finale. Con i biancorossi chiamati a vincere per forza o nei tempi regolamentari o nei supplementari. In caso di pareggio al termine degli extra time si qualificherebbero i locali, in virtù della migliore classifica registrata a fine girone di andata: ottava contro nona. I ragazzi di mister Scarpitti avranno quindi a disposizione un solo risultato e dovranno anche giocare contro il fattore campo. Chi esulterà stasera affronterà il prossimo 20 febbraio nei quarti di finale la vincente di Olimpus Roma-Olimpia Verona. Si giocherà in casa della meglio piazzata al termine del girone di andata. Intanto si è chiuso definitivamente il capitolo relativo alla sfida Italservice-Saviatesta Mantova. Il controappello dei lombardi è stato respinto, la giustizia sportiva ha confermato la vittoria e quindi i tre punti in favore dei marchigiani.

Il ricorso era riferito alla posizione di un calciatore che avrebbe preso parte alla partita senza aver ottenuto l’autorizzazione per l’abilitazione non avendo ancora compiuto 15 anni.

b.t.