Italservice Tre punti d’oro per la corsa playoff

italservice

4

genzano

1

(1-1 p.t.)

ITALSERVICE : Putano, Caruso, Barichello, Tonidandel, Schiochet, Mariani, Luberto, Vavà, Belloni, Juan Fran, Andrè, D’Ambrosio. All. Scarpitti.

ECOCITY GENZANO: Mammarella, Romano, De Oliveira, Bissoni, Luizinho, Di Ponto, Osni Garcia, Gastaldo, Pina, Lo Cicero, Barra, Guedes. All. Angelini.

Marcatori: 3’27’’ p.t. aut. De Oliveira (I), 10’15’’ De Oliveira (I), 11’56’’ s.t. Caruso (I), 18’55’’ Schiochet (I), 19’39’’ Barichello (I).

Ammoniti: Bissoni (E), Lo Cicero (E), Barichello (I), Scarpitti (I), Guedes (E). Arbitri: Voltarel (Treviso), Suelotto (Bassano del Grappa). Crono: Conti (Ancona).

Note: il giocatore della Vuelle Riccardo Visconti è stato premiato con una maglia del club di calcio a 5.

Partita gagliarda dell’Italservice che batte la seconda della classe, Genzano, e conquista tre punti preziosissimi per la corsa verso i playoff. Nel primo tempo Pesaro inizia subito forte in difesa, il gioco tra le due compagine è molto fisico. Ad attaccare la porta sono i biancorossi. Da calcio d’angolo, su deviazione, Murilo Schiochet buca la porta avversaria ed è 1-0 per i padroni di casa. I pesaresi continuano ad assediare l’area della mezzaluna Ferreira per un soffio non firma il raddoppio. Mister Angelini è costretto a chiamare time out. Ma i locali sono scatenati. Barichello tira un siluro che per poco vola sopra i pali. Il pareggio da parte dei laziali arriva proprio dall’ex De Oliveira che da calcio d’angolo su assist si gira, in uno dei suoi movimenti classici, e gabba Putano. E’ 1-1. Al 9’ capitan Tonidandel e compagni hanno già raggiunto i 5 falli. Ma non si scoraggiano Vavà spara alto sopra i pali e Murilo in transizione e dopo rimpallo sfiora il secondo gol del match. Nella ripresa i marchigiani continuano a puntare alla porta romana. Barichello su calcio di punizione spara, ma Mammarella para. Ancora il numero 24 pesarese ruba palla e tira, ma il numero uno avversario c’è. Il sorpasso è siglato da Caruso che marcatissimo di fronte allo specchio cade, si rialza e in scivolata gonfia la rete (2-1). Il Genzano mette in portiere di movimento. Ma su assist di Barichello Murilo segna il 3-1. E’ sempre il biondo dell’Italservice che a porta vuota dall’alta parte del campo firma il 4-1. L’Ecocity è affondata. Beatrice Terenzi