Italservice troppo moscia a Mantova. Bordoni: "Speriamo nel riscatto"

mantova

8

italservice

4

(4-2 p.t.)

SAVIATESTA : Ricordi, Donadoni, Jesulito, Mascherona, Cabeça, Baroni, Misael, Salas, Bernini, Laou, Donin, Ninz. All. Milella

ITALSERVICE PESARO: Putano, Tonidandel, Vavà, Belloni, Juan Fran, Andrè, Caruso, Frontino, D’Ambrosio, Barichello, Mariani, Luberto. All. Scarpitti

MARCATORI: 6’42’’ p.t. Baroni (M), 8’38’’ Barichello (I), 8’52’’ Cabeca (M), 10’ Cabeca (M), 17’36’’ Tonidandel (I), 18’55’’ Cabeca (M), 9’15’’ s.t. Vavà (I), 9’26’’ Cabeca (M), 11’35’’ Jesulito (M), 13’29’’ Jesulito (M), 16’35’’ Salas (M), 18’ Caruso (I)

AMMONITI: Jesulito (M), Belloni (I), Tonidandel (I)

ARBITRI: Alex Iannuzzi (Roma 1), Michele Desogus (Cagliari) CRONO: Davide De Ninno (Varese)

"È stato un giro a vuoto inaspettato - così commenta la sconfitta a Mantova il vice presidente Moreno Bordoni -, contro la penultima della classe si doveva fare risultato e blindare i playoff. Tra l’altro venivamo da tre vittorie di fila e da due settimane di stop dove ci siamo allenati e riposati. Invece ieri in trasferta non abbiamo dimostrato il carattere. Non mi è piaciuto l’ atteggiamento. Sono deluso. Ora spero in un pronto riscatto, non possiamo fallire i playoff". A Mantova si è vista un’Italservice moscia. E si è sentita anche l’assenza di Murilo, out per infortunio. Inoltre l’unico giocatore che stava facendo bene, Barrichello, si è infortunato a un ginocchio nel secondo tempo e questo ha condizionato non poco il match. I padroni di casa hanno subito aggredito i marchigiani, andando presto in vantaggio. Pesaro ha risposto pareggiando. Il primo tempo è stato abbastanza equilibrato con il team della presidente Simona Marinelli che ha chiuso sotto di una rete 3 a 2. Ma è nella ripresa che i rossiniani subiscono il gioco dei locali. Mister Scarpitti prova a recuperare con il portiere in movimento, ma Mantova anziché farsi raggiungere dilaga. A tra giornate dal termine della regular season i biancorossi sono ancora ottavi e occupano l’ultimo posto valido per giocarsi i playoff. Ma le ultime tre gare sono difficilissime, seppure due su tre sono al PalaMegabox. Domenica 7 aprile arriva la capolista Roma, poi Pesaro ospiterà la seconda forza del campionato Napoli. Infine l’Italservice andrà a fare visita al Viterbo che cerca punti per la salvezza. Beatrice Terenzi