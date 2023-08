Italservice, tutto a posto per il canone della Vitrifrigo Arena

Dobbiamo dare atto a Lorenzo Pizza e all’italservice che il pagamento del canone di affitto della Vitrifrigo Arena, per l’utilizzo del palasport il 27 maggio per una partita di serie A di calcio a 5, era stato effettuato l’8 agosto scorso.

Rendendo nei fatti inutile nonché superato il sollecito inviato dall’Aspes alla società sportiva. L’Italservice non solo aveva pagato il canone, ma la cifra prevista non era di poco superiore a cinquemila euro. Bensì superiore a undici mila euro per l’affitto e per i servizi relativi. Tanto che il presidente dell’Aspes Luca Pieri ci ha tenuto a sottolineare la situazione: "Non ci sono debiti aperti con Aspes da parte dell’Italservice che ha pagato tutto il dovuto prima di ferragosto". Anzi l’8 di agosto, ovvero il giorno del compleanno di Danilo Gallinari, il più grande giocatore italiano vivente. Lorenzo Pizza ha giustamente sottolineato quanto avvenuto ieri: "Un giocatore del valore di Miguelin ha detto che in Europa siamo considerati la società italiana più seria. E lui è venuto a Pesaro perché siamo seri e dei pagatori di precisione".