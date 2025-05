Italservice vince contro Sandro Abate e si salva dai playout

SANDRO ABATE 3 ITALSERVICE 7

SANDRO ABATE: Parisi, Alex, Botta, Gui, Di Luccio, Vitiello, Venezia, Dello Russo, Pina, Kenji, Donofrio Faiola, Lauro. All. Basile.

ITALSERVICE: Manservigi, Badahi, Taurisano, Achilli, Barichello, Ricordi, Tonidandel, Gastaldo, Galliani, Patias, Ramon, Panzieri. All. Del Grosso.

Reti: 15’’ Gui, 13’ Barichello, 14’ e 30’’ Ramon, 15’ del primo tempo Gastaldo ; 15’’ Pina, 3’ e 30’’ Patias, 9’ Ramon, 14’ e 30’’ Manservigi, 15’ Pina, 19’ della ripresa Patias.

L’Italservice è finalmente salva. Con questa vittoria in trasferta, i ragazzi di Del Grosso evitano i playout. Nell’ultima giornata della regular season i biancorossi vanno ad espugnare il campo del Sandro Abate. I padroni di casa giocheranno comunque i playoff.

Per Pesaro la gara in terra campana era come noto una questione di vita o di morte. Infatti serviva almeno un punto per conquistare la salvezza diretta, senza passare per la rumba collegata ai playout. Così in effetti è stato.

Un incontro complicato con Avellino che, nonostante fosse già qualificato per i playoff, ha giocato per vincere. Tanto che sotto di 1-3 ha provato il tutto per tutto con il portiere di movimento, ma i biancorossi approfittando della porta vuota hanno dilagato.

Ad aprire le danze è Gui dopo pochi secondi. Ma Barichello non ci sta e pareggia. Il team della presidente Marinelli allarga la forbice con Ramon.

Il primo tempo si chiude quindi con l’Italservice che sta avanti di 1-3. La terza rete è firmata da Gastando a 5’ dalla pausa lunga.

Nella ripresa il Sandro Abate accorcia le distanze con Pina (2-3), a Patias ricaccia indietro i locali (2-4).

Il gap aumenta con Ramon prima e Manservigi dopo. Anche il portiere dei marchigiani gonfia la rete avversaria (2-6). E’ ancora Pina a crederci (3-6), il giocatore di Avellino sigla la doppietta. A pochi secondi dal termine della sfida Patis mette il sigillo. Pesaro è salva.

b.t.