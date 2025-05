Itas Trentino domina Lube Civitanova 3-0: scudetto sempre più vicino

Itas Trentino 3Lube Civitanova 0

ITAS TRENTINO: Kozamernik 5, Sbertoli 2, Michieletto 12, Flavio 3, Rychlicki 16, Lavia Laurenzano (L); Gabi Garcia 1, Acquarone, Bartha 2. N.e. Bristot, Pesaresi, Pellacani, Magalini. All. Fabio Soli.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Bottolo 6, Chinenyeze 5, Lagumdzija 11, Nikolov 7, Gargiulo 3, Boninfante 2, Balaso (L); Poriya 1, Bisotto, Dirlic 2, Orduna, Loeppky 4. N.e. Podrascanin, Tenorio. All. Giampaolo Medei.

Arbitri: Zanussi di Treviso e Pozzato di Bolzano.

Parziali: 25-22, 25-18, 25-18.

Note: Durata set: 32’, 26’, 29’; tot 1h e 27’. Itas Trentino: 8 muri, 3 ace, 16 errori in battuta, 0 errori azione, 61% in attacco, 35% (14%) in ricezione. Cucine Lube Civitanova: 4 muri, 4 ace, 13 errori in battuta, 7 errori azione, 42% in attacco, 40% (14%) in ricezione.

Niente da fare per la Lube Civitanova, mai veramente in partita a Trento. Servirà una doppia impresa ai ragazzi di Medei per provare a conquistare lo scudetto a cominciare dalla sfida tra le mura amiche e soprattutto con la speranza di avere il miglior Bottolo a disposizione.

Sono i padroni di casa che partono meglio, Trento prova subito a far pesare il fattore campo, subito con un 3-0. La replica della Lube si fa attendere, Gargiulo prova a mettersi in moto ma Michieletto e Rychlicki continuano a creare grandi problemi con il vantaggio che sale sul 7-3. Bottolo prova a riportare a contatto Civitanova (7-6) ma sono ancora i locali a dettare i ritmi del match con il muro di Rychlicki che vale il nuovo allungo della Itas. Nel momento migliore di Trento arriva però la reazione Lube con Bottolo che firma il nuovo -1. E’ Michiletto a spingere di nuovo l’Itas davanti sul 21-18. Bottolo e Lagumdzija provano ad avvicinarsi ma è Michieletto a chiudere il primo set sul 25-22.

Secondo set, Civitanova continua a far fatica in fase di cambio palla, Trento scappa via sul 5-2. Ci si mette anche un po’ di sfortuna a penalizzare Civitanova con Michieletto che porta il vantaggio dei padroni di casa sull’8-3. La risposta dei marchigiani è firmata dal muro di Chinenyeze e dall’ace di Boninfante. La Lube però continua a far fatica con Rychlicki che firma il nuovo allungo e Medei è costretto a chiamare timeout (8-13). La pausa sembra pagare con il turno al servizio di Chinenyeze che si rivela proficuo e stavolta a chiamare timeout deve essere Soli (12-13). La ricezione di Civitanova però è costantemente sotto pressione e Itas scappa ancora sul 23-17 con Loeepky e Lagumdzija che le provano tutte per rimettere Civitanova in corsa ma il secondo set e sul primo tempo di Kozamernik il parziale va in archivio con il punteggio di 25-18.

Nel terzo set Civitanova riesce a partire meglio (5-5). Una situazione di equilibrio che viene spezzata da due attacchi di Rychlicki (10-8). Medei prova a cambiare qualcosa inserendo Poriya e lasciando fuori Nikolov ma la mossa non sembra funzionare. Nel momento chiave del match è Sbertoli a spingere i suoi con due muri consecutivi che regalano all’Itas un vantaggio che può essere decisivo sul 18-12. Civitanova ci prova più con orgoglio che con lucidità, Trento però non lascia scampo e anche il terzo set scivola via toppo velocemente con i padroni di casa che chiudono 25-18.