Itinerario della bellezza si espande: nuovi Comuni nel circuito 2025

Sarà un Itinerario della bellezza più denso grazie ai nuovi Comuni che hanno aderito. La Confcommercio Marche Nord ha presentato ieri a Urbino i nuovi progetti: da gennaio saranno 28 nel circuito dai 5 in origine.

Durante il pomeriggio l’ideatore dell’Itinerario della bellezza, Amerigo Varotti, ha dialogato con lo scrittore Filippo Cannizzo, autore dei libri “Briciole di bellezza“ e “Lacrime di gentilezza“, con l’assessore al turismo Francesco Guazzolini e il direttore di Confcommercio Agnese Trufelli: "Un viaggio nella bellezza di una provincia e di una regione straordinari dal punto di vista culturale e ambientale. Una bellezza che va salvaguardata, valorizzata e promossa come stiamo facendo con successo ormai da anni ai Comuni. È un progetto virtuoso, fondamentale per lo sviluppo turistico ed economico del territorio".

Varotti ha quindi annunciato i Comuni che faranno parte dell’edizione 2025: San Costanzo, Monte Grimano Terme, Monte Cerignone e Corinaldo, primo Comune non in provincia di Pesaro Urbino: "Si chiude un altro anno intenso e pieno di soddisfazioni. Sono state tantissime le attività svolte per promuovere questo meraviglioso territorio. Con risultati ottimi, tanto che questo progetto partito 7 anni fa continua a crescere. Un modello di promozione turistica che supera i confini provinciali con l’ingresso di Corinaldo, uno dei borghi più belli d’Italia. Un’adesione che ci fa enormemente piacere e conferma che il percorso intrapreso è quello giusto", ha detto Amerigo Varotti.