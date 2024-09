Itis, affollata cerimonia per l’inizio dell’anno

Si è aperto l’anno scolastico dell’Itis Mattei di Urbino con due ospiti speciali. All’istituto tecnico Mattei ieri, di fronte ad un centinaio di ragazzi della scuola, ieri mattina sono arrivate la direttrice generale dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche, Donatella d’Amico e Alessandra Belloni, dirigente dell’Ambito Territoriale VI di Pesaro-Urbino, proprio per dare l’avvio al nuovo anno. La cerimonia è stata aperta dal dirigente scolastico Sergio Brandi.

Un modo per rivolgersi direttamente agli studenti condividendo la propria passione per il mondo della scuola e per indirizzarli verso il nuovo anno e verso la vita. "Mi piace iniziare quest’anno raccontandovi un esperienza personale - ha esordito la direttrice D’Amico - questa estate ho vissuto il percorso inglese di Santiago de Compostela, 219 km attraverso pianure, colline, boschi e paesi. Dentro questa esperienza passa il mondo intero. Vedere migliaia di persone diverse per età, nazione, religione, cultura ti fa nascere dentro la domanda: perché la gente lo fa? In realtà questa è una splendida metafora della vita, solo alla fine del percorso si scopre che il significato non sta nell’arrivo, ma nel percorso stesso. Così nella vita è importante avere chiara in testa una meta, un obiettivo, soprattutto alla vostra splendida età. Ma una volta arrivato capisci che il vero obiettivo non è la meta, ma il rialzarsi sempre, per ogni nuovo inizio. Mi piace immaginare il vostro percorso di studi e di vita, un po’ come questo cammino: faticoso, incontro a tante persone e ambienti".

"Lo studio è una grande opportunità, non perdetela - ha proseguito Alessandra Belloni - Più investite sul vostro futuro, più forti sarete per il vostro futuro. Avete fatto una buona scelta: l’operosità di Enrico Mattei è l’operosità che contraddistingue la vostra istituzione di lunga tradizione: un grandissimo marchigiano che ha fatto molto per il nostro territorio e per l’Italia, uscendo da una dimensione locale e arrivando ad una dimensione nazionale e internazionale; un uomo del fare, che si è speso per questa terra e per il Paese. Così anche voi siete in una scuola importante, che ha segnato la storia culturale della formazione e dell’educazione di un intero territorio e di un’intera provincia. Sappiate sfruttare questa occasione. Più investirete oggi nel vostro futuro, più solido sarà il vostro avvenire, più pronti sarete per affrontare le sfide che la vita e la società vi porrà davanti. Ragazzi, partecipate".

I ragazzi sono rimasti entusiasti dai messaggi portati dalle due direttrici.

fra. pier.