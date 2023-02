Itis tra imprese e università per spiegare il mercato del lavoro

Le Università di Urbino e di Camerino, 13 aziende e un’agenzia per il lavoro si mettono in cattedra per offrire agli studenti scolastici le proprie competenze in un progetto di orientamento e formazione. Si tratta di ItisOrienta, iniziativa del Polo tecnico professionale Tecmec, fondato nel 2014 dall’Istituto tecnico industriale statale “Mattei“, che si svolgerà questa mattina nella scuola urbinate. Essa nasce per creare un evento periodico che permetta agli alunni dell’Istituto di conoscere la realtà lavorativa e di studio che il territorio offre, una volta diplomati.

"L’idea del Polo tecnico è stata fortemente voluta dall’Itis perché crediamo nell’importanza di un dialogo costante tra formazione e lavoro – commenta il dirigente scolastico, Sergio Brandi –. Con ItisOrienta apriremo le porte della nostra scuola alle imprese e alle università, e questa è un’opportunità enorme per gli alunni di quinta. Inoltre, le relazioni con le aziende ci permettono di tenere sempre aggiornati i percorsi didattici e di mettere i ragazzi di fronte a strumentazioni all’avanguardia".

Le imprese coinvolte sono Ali spa, PCM Meccanica, Benelli armi, Amarcord, Schnell, Fab group, Salice guide, DMM, Gambini meccanica, Tempi group, Valmex, S2, URBIN SRL, Imar e fanno tutte parte del Polo Tecmec, che ha tra gli obiettivi principali l’orientamento post diploma. Istituito formalmente nel 2019, esso è una comunità di pratica, un insieme di soggetti che agiscono in una logica di rete, luogo ideale di incontro e scambio, spazio di confronto e cooperazione tra scuola e impresa per diminuire la dispersione scolastica, rafforzare la filiera formativa, ridurre la discrepanza tra domanda e offerta di competenze sul territorio e, di conseguenza, aumentare l’occupazione giovanile. Ogni azienda presenterà il proprio contesto produttivo, l’ambito territoriale in cui opera, i profili professionali presenti al proprio interno e le eventuali prospettive di inserimento lavorativo, mentre i docenti universitari descriveranno i percorsi formativi dei propri atenei e le prospettive lavorative che questi corsi offrono.

Nicola Petricca