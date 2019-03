Ancona, venerdì 15 marzo 2019 – Ivan Cottini ha incontrato in privato il presidente Mattarella: il modello e anche ballerino malato di Sclerosi multipla non sapeva che il presidente della Repubblica, in visita ad Ancona per l'inaugurazione dell'anno accademico della Politecnica delle Marche (FOTO), avesse in programma anche di parlare con lui (VIDEO). Cottini è stato chiamato dallo staff del Servizio del Cerimoniale e prima che iniziassero le celebrazioni ha atteso il Presidente in una stanza a parte.

L'incontro è durato circa 10 minuti e Mattarella ha chiesto a Cottini come si fossero sviluppati i progetti di solidarietà che lui gli aveva illustrato un anno e mezzo fa: a luglio del 2017, Cottini era stato chiamato al Quirinale e in quell'occasione aveva raccontato al Presidente la raccolta fondi per l'acquisto di due pulmini per il trasporto disabili che avrebbero aiutato tante famiglie; questa mattina Mattarella ha voluto un aggiornamento sui risultati ottenuti; Cottini ha anche rilanciato spiegando la sua nuova battaglia, quella per portare in Parlamento una proposta di legge a favore delle famiglie con persone disabili e malate.



L'incontro è stato davvero emozionante per il modello, che porta avanti la sua opera di sensibilizzazione della gente a vivere senza fermarsi a causa delle malattie in ogni modo: da ieri è anche ufficiale la notizia che Cottini parteciperà a “Ballando on the road” la trasmissione di Milly Carlucci che partirà ad aprile e andrà in onda il pomeriggio su Rai Uno, con possibilità di entrare anche a “Ballando con le Stelle” il sabato sera.

l.o.