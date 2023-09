Ivan Cottini ospite fisso su Rai3

Da domani Ivan Cottini, per 15 domeniche, sarà su Rai 3. L’appuntamento è con il programma ‘O Anche No 2023-2024. Il suono dei diritti’, un format tv basato su inclusione sociale, disabilità e diritti fondamentali. Dalle 10.20, e in replica lunedì notte alle ore 1.15, Rai 3 tra gli altri protagonisti Cottini proporrà consigli di benessere. ‘O Anche No’ è un format di Paola Severini Melograni per la regia di Gabriele Mammarella, realizzato con la collaborazione di Rai per la Sostenibilità e Rai Pubblica Utilità.

fra. pier.