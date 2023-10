"Ivan Cottini: Una Farfalla per Raccontare la Vita a Urbania"

Una farfalla vola in una vita di colori. Prima, però, ha un lungo percorso da attraversare. Per questo Ivan Cottini modello di Urbania si paragona alla farfalla. La sua è stata una sfavillante vita da modello, soprattutto di biancheria intima. Feste ed eventi, poi a 28 anni la diagnosi: sclerosi multipla. La vita che cambia, il lavoro si ferma, il rimettersi in pista per portare attenzione sul sociale e come primo ballerino su una sedia rotelle. Vola in tv e nella vita: la nascita della figlia Viola 8 anni fa, Sanremo, Amici di Maria De Filippi, Ballando con le stelle; Storie Italiane come opinionista fisso di Eleonora Daniele su Rai 1 e in altri programmi. Cottini ha da poco pubblicato la sua autobiografia, “La Danza della Farfalla. La mia vita con la sclerosi multipla“, edito da Piemme.

Perché un libro a 39 anni?

"Perché ho voluto raccontare la mia vera vita e le mie emozioni. Insomma tutto quello che c’è dietro alla parte più pubblica".

Un nudo diverso rispetto a quello del suo lavoro?

"Sì, è senza maschere. Sono voluto riandare nel mio passato, nella vita di quell’Ivan che oggi è cambiato e che per tanto tempo ho cercato di nascondere. A tutti, anche a me stesso. Non è stato facile, anzi. Scrivere questo libro, ripercorrendo certi periodi, ha riacceso ferite e traumi. Ad un certo momento ho iniziato un percorso con uno psicologo".

Il libro è per lei, una operazione di catarsi?

"Esattamente. Ho distrutto il personaggio che la gente era abituata vedere in questi ultimi 10 anni di attività pubblica, tra televisione e ballo: il ragazzo sempre positivo e sorridente. In realtà non è così".

E a casa quando l’hanno letto?

"Una bella doccia fredda per certi versi. Ho parlato anche di alcune problematiche nei rapporti in famiglia e che non ci accorgevamo che c’erano. Scriverlo è stato un modo per capire ed elaborare certe situazioni. Ora ci sta migliorando facendoci notate errori e mancanze. Poi c’è tutta la parte goliardica con i miei fratelli. Il mio sogno è avere un famiglia molto unita, ancora di più".

Perché paragonarsi alla farfalla?

"Sento di rappresentare le quattro fasi della farfalla. La prima, brutta e grassoccia, ovvero la mia adolescenza che è stata accompagnata dal bullismo per il mio fisico. Trenta anni fa era facile come oggi, si era soli. Poi c’è il bruco che si nutre di qualsiasi cosa abbia attorno per diventar ciò che vuole. C’è stato un momento, nella mia carriera di modello, dove io ero così. Usavo le persone".

Poi?

"C’è la crisalide dove tutto si blocca e quindi la sclerosi multipla. Per un anno ho smesso di vivere, non volevo fare nulla se non stare seduto. Poi c’è stata la fase della farfalla. Un insetto che vola e che è come me quando danzo, fragilissima".

Sua figlia?

"È la mia forza e in passaggi della mia vita, se non ci fosse stata non sarei tornato a volare".

Francesco Pierucci