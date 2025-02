Ivano Angeli e la Megabox: "Andiamo oltre lo sport. È un progetto sociale"

Ivano Angeli, è sorpreso per la candidatura a cittadino dell’anno? "Sorpreso e orgoglioso di essere in compagnia di persone che portano Pesaro nel cuore, si impegnano quotidianamente e verso le quali provo profonda ammirazione".

Chi pensa che la voterà? "Non ho idea, mi imbarazza il solo pensiero che qualcuno possa farlo".

Per quale motivo dovrebbero votarla? "Mi auguro per il mio impegno di cittadino e di imprenditore e anche per i valori che porto quotidianamente con me e che mi piace possano essere trasmessi anche dalla squadra della Megabox Volley".

E’ onorato di far parte di questa iniziativa? "Certo, perché queste candidature raccontano da anni la bellezza di una comunità".

Cose belle e brutte dell’ anno appena finito? "Belle? La resilienza di noi imprenditori, capaci di andare oltre la congiuntura negativa. Brutte? Troppo facile dire le guerre, i morti e il dolore che si portano dietro. Non dimentico di essere presidente di una squadra femminile, per cui dico i femminicidi e la violenza di genere, il cui contrasto passa attraverso un impegno convinto di ognuno di noi e, perché no? rinforzato dai messaggi che passano attraverso la nostra prima squadra".

Che sogni e progetti ha per il 2025? "Vorrei continuare ad avere forza e sostegno per crescere, passo dopo passo, in azienda e nel volley".

Tra le tante cose che ha fatto finora nella sua carriera di cosa va più fiero? "Innanzitutto della mia famiglia, siamo uniti: mi dà un grande sostegno. L’azienda viene subito dopo: l’attaccamento dei miei collaboratori è straordinario. E poi della squadra di pallavolo: un progetto nato per passione e che sta crescendo anno dopo anno: rappresenta un progetto sociale e di comunità, prima ancora che sportivo".

Cosa invece non è riuscito ancora a fare? "Prendermi una lunga vacanza coi miei".

Pesaro Capitale della Cultura ha giovato al suo lavoro? "Certo: ogni cliente e ogni fornitore che ho incontrato nel 2024 ha utilizzato il viaggio per immergersi nei programmi della Capitale. Pesaro Capitale Europea avrebbe un fascino e un successo ancora maggiore".

Insieme a sua moglie guida la squadra di volley di serie A. Quali gli obiettivi di quest’anno? Cosa le è piaciuto dell’anno scorso e cosa no? "Arrivare per il secondo anno consecutivo ai playoff: è stato un momento sportivo straordinario, perché conquistato battendo Milano a Pesaro. Non mi è piaciuto, e ancora non mi piace, non avere una casa tutta nostra, dove allenarsi, giocare, dare spazio alle nostre squadre giovanili. Ma sono certo che ci riusciremo".

Beatrice Terenzi