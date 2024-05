Jacopo Celi: "I giovani non possono più stare ai margini e guardare"

Jacopo Celi, 24 anni, laureando in giurisprudenza con esperienza nell’esercito, è il più giovane candidato sindaco della provincia. Con la sua lista Urbania AlternAttiva sfida l’uscente sindaco Ciccolini: "Prima o poi ci troveremo tutti a lamentarci di qualcosa che non va -spiega Celi- e io non voglio essere tra quelli che potevano fare e non ha fatto, non voglio subire scelte ma proporre un’alternativa come dice il nome della lista". Urbania viene da cinque anni senza opposizione e la sfida alla giunta uscente non sarà facile" Ci confrontiamo con una realtà strutturata ma ho con me persone che hanno un mix di esperienza e gioventù, oltre a capacità e competenze. Sono stato felice di vedere tante persone esperte che hanno dimostrato appoggio ai giovani che si sono voluti mettere in gioco. Per noi i giovani non sono ’tappabuchi’ ma un valore vero e proprio che può portare questa ventata di novità. L’amministrazione ordinaria della città posso definirla buona nei cinque anni passati ma ci sono cose dove vogliamo intervenire, con nuovi stimoli e vitalità. Come il potenziamento e il rimpolpamento dei servizi e dei medici del distretto sanitari e un’attenzione particolare alla casa di riposo, un nuovo sviluppo per il Barco ducale come luogo di eventi e occasione per collaborazioni con l’università e le scuole, poi i rapporti con le arrività commerciali e gli imprenditori. La chiave di tutto deve essere l’ascolto attivo della cittadinanza, senza promesse astratte e ideologiche ma stando concretamente vicini ai cittadini". "Veniamo da 5 anni senza opposizione, troppi consigli comunali con votazioni all’unanimità su tantissime tematiche che forse avrebbero meritato un contraddittorio".

Andrea Angelini