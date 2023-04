Jazz, i RedEmma in concerto

Non poteva mancare domenica 30 un appuntamento con il jazz, nella giornata internazionale dedicata a questa musica ed alla sua cultura. Dopo il partecipato concerto dei “Four on Six“, Palazzo Ducale domenica alle ore 17 ospiterà un’altra formazione, i RedEmma. Il trio, nato nel 2019 e composto dal chitarrista Michele Paccagnella, dal trombettista Matteo Pontegavelli e dal batterista Giacomo Ganzerli, non si pone limiti di repertorio, principalmente composto di brani originali, ma che attinge anche dal jazz tradizionale, accogliendo contaminazioni rock, soul, funk e world music. "Il jazz é tradizione ed innovazione – spiega Riccardo Conte di Urbino Jazz Club, ideatore dell’evento – e per celebrare la giornata mondiale abbiamo pensato a una formazione di giovani musicisti che uniscono tradizione e sperimentazione. Questo è il secondo di tre appuntamenti primaverili, l’ultimo dei quali sarà il 14 maggio. Poi ci rivedremo in agosto per Urbino Plays Jazz". Il ciclo è stato realizzato grazie alla vittoria da parte del Club urbinate di un bando nazionale di Nuovo Imaie, e gode della collaborazione di Italia Jazz Club, Galleria Nazionale delle Marche e club per l’Unesco di Urbino e Montefeltro. Ingresso libero.

gio. vol.