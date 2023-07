Jazz, le star vanno nell’entroterra “Musica & Musica“ promette bene

Il Festival “Musica & Musica“ diventa maggiorenne. Presentata in Provincia la manifestazione ideata dall’associazione Armonie Icensi con la direzione artistica di Guerrino Parri, compie 18 anni e si terrà a Mercatello sul Metauro da venerdì 28 luglio a sabato 12 agosto, con un evento speciale in programma sabato 23 settembre.

In cartellone eventi, concerti, il “Dante Agostini Drums Award“, performance e workshop. "Sono molto legato a Mercatello sul Metauro e sarò presente nei giorni del festival – ha detto il presidente della Provincia Giuseppe Paolini –. E’ un territorio che riesce a fare molto per la nostra comunità: allestire eventi di questa portata in piccole realtà non è facile. La collaborazione con Fano Jazz e Orchestra Sinfonica Rossini conferisce ulteriore prestigio alla manifestazione".

"Il festival è uno dei punti di riferimento per l’attività musicale del territorio provinciale e regionale – ha evidenziato il sindaco Fernanda Sacchi –. In questi anni si è portato avanti un percorso artistico di alto livello grazie alla sinergia tra pubblico e privato".

"La scenografia naturale rende unico il binomio tra musica e arte paesaggistica – ha sottolineato il vicesindaco e assessore alla Cultura Luca Bernardini –. La manifestazione è cresciuta negli anni in qualità e consapevolezza".

"Sarà un festival pieno di energia e ritmo – ha spiegato il direttore artistico Guerrino Parri –. Ma anche sensibile alla bellezza dell’arte e al suono della classica, raffinato come il jazz dei suoi interpreti. Una proposta artistica unica, che farà incontrare generi musicali diversi nel nostro entroterra". Presente anche Alessio Arcangeli in rappresentanza dell’Orchestra Sinfonica Rossini, compagine che sarà protagonista di uno degli eventi della manifestazione nella chiesa di san Francesco. Il festival vede come enti promotori e sostenitori il Comune di Mercatello sul Metauro e l’Unione Montana Alta Valle del Metauro, oltre al patrocinio e sostegno della Provincia e della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e di altri sponsor privati.

Questa edizione si aprirà venerdì luglio 28 con Peter Erskine, icona del jazz mondiale che ha scritto pagine memorabili di storia musicale. Per l’occasione sarà alla guida di un quartetto per la prima volta in Europa insieme ad Alan Pasqua al pianoforte, Darek Oles al contrabbasso e George Garzone al sassofono. Sabato 29 luglio il Festival proporrà la terza edizione del “Dante Agostini Drums Award“, concorso internazionale di batteria in collaborazione con le scuole internazionali di batteria Dante Agostini. Poi si torna alla classica con il concerto “Nella luce di Giovanni“ che vedrà la partecipazione dell’Orchestra Sinfonica Rossini sabato 5 agosto. Quindi sabato 12 agosto si terrà il “Main Concert“ programmato in collaborazione con Fano Jazz by the Sea-Terre Sonore. Questo evento vedrà la partecipazione di Greta Panettieri Quintet e dei suoi musicisti. La conclusione sabato 23 settembre per l’evento speciale “Echi dal Rinascimento“, concerto dedicato a Federico da Montefeltro con la partecipazione della Gioachino Orchestra – orchestra classica giovanile diretta dal violinista Alessandro Tampieri – e del Coro Polifonico Icense diretto da Guerrino Parri. Info: 347 5085037 - 346 5148444.

Luigi Diotalevi