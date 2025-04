Jeep contro il guard rail. Urlava: “Aiutatemi”, poi muore in ambulanza

Pesaro, 20 aprile 2025 – Urlava “aiuto, aiutatemi”. La testa insanguinata, che usciva fuori dal finestrino della jeep, finita dopo lo schianto tra gli alberi e le frasche, a metà della scarpata che affianca la carreggiata della Fogliense, all’ingresso di Lunano.

Stava lottando con la morte Paolo Amati, 48 anni da compiere il 25 luglio prossimo, originario di Lunano, operaio. Era solo, incastrato tra le lamiere della sua Suzuki Santana, sabato sera, qualche minuto dopo le 24 e 30. L’uomo veniva da Caprazzino e stava rientrando a casa, a Lunano, nella abitazione di via Garibaldi che avevano i suoi genitori, attaccata a quella del sindaco di Lunano, Mauro Dini.

La jeep che guida Amati inspiegabilmente perde aderenza e non tiene la curva che in quel punto fa la circonvallazione, lungo la Fogliense. L’auto sbatte nel guard rail e precipita nella piccola scarpata che si apre oltre la protezione. Pare non ci siano segni di frenata, per terra. Come se il 47enne si fosse addormentato o avesse perso il controllo dell’auto, senza neanche tentare di avere il tempo di frenare.

Ma Amati ha ancora le ultime energie. Dei testimoni – conducenti di auto che lo precedevano e che sentendo il botto delle lamiere contro il guard rail tornano indietro – lo sentono gridare aiuto. Passano lunghissimi minuti. Parte la chiamata, ai pompieri e all’ambulanza. Mancano pochi minuti alle una. La squadra dei pompieri , dalla caserma di Macerata Feltria, ci mette circa 10 minuti per arrivare sul posto. Tempi analoghi probabilmente per l’ambulanza. Sono i pompieri che devono lavorare non poco prima per raggiungere l’auto poi per tirare fuori il ferito dall’abitacolo che lo sta tenendo prigioniero. Poi lo consegnano ai sanitari del 118. L’uomo è ancora cosciente. Ma le ferite riportate nello schianto, e forse i minuti che inevitabilmente sono passati prima di essere soccorso, diventano fatali. Il 47enne smette di respirare in ambulanza, nonostante tutte le pratiche rianimatorie che vengono adottate per tentare il miracolo. Sul posto anche carabinieri di Piandimeleto per i rilievi di legge.

Paolo Amati era a uno a cui piacevano i motori. Elena, un’amica che lo conosce da una vita, solo di un anno più giovane di lui, dice che “da ragazzo smontava le bici, una volta ne mise due insieme per fare un tandem, e truccava le Vespe, tanto che anche adesso qualcuno lo chiamava per questo tipo di lavori. Aveva una grossa manualità”. “Paolo era un creativo, inventava – aggiunge Elena – e poi un gran compagnone. L’ultima volta l’ho visto a ballare, lo scorso sabato sera”. Agli amici più stretti, Amati aveva detto che aveva smesso da poco tempo una relazione con una ragazza, forse per questo da Monte Grimano, dove risulta tuttora domiciliato, era tornato nella Lunano d’origine.

Anche il sindaco di Lunano, Mauro Dini, lo conosceva: “Abitava attaccato a casa mia – dice il primo cittadino – per un certo periodo era andato ad abitare lontano da qui, l’ho visto ieri (venerdì) mentre veniva a prendere qualcosa a casa sua”.

Amati lascia un fratello e una sorella, ambedue più grandi. I genitori sono morti. Non ha figli. La data del funerale è ancora da fissare.