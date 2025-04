Jeep impazzita nella scarpata, morto un 47enne

Lunano (Pesaro Urbino), 19 aprile 2025 – Incidente mortale poco dopo la mezzanotte scorsa a Lunano, in provincia di Pesaro Urbino. A perdere la vita un 47enne originario del posto, che stava probabilmente rientrando a casa. L’incidente è avvenuto lungo la strada Fogliense, all’ingresso del paese, in corrispondenza del ponte sul Foglia, dove la circonvallazione fa una curva.

Il 47enne alla guida di una Jeep Suzuki Santana non ha seguito la linea della carreggiata: la sua auto è andata quindi a sbattere contro il guard rail finendo poi nella scarpata sottostante, anche se la macchina è rimasta come sospesa, sostenuta dalle frasche e dai rami degli alberi sotto.

L’uomo non è morto sul colpo. Era incastrato all’interno delle lamiere dell’auto. I pompieri lo hanno tirato fuori dall’abitacolo della Suzuky e affidato alle cure dei sanitari del 118. Ma le ferite seguenti all’impatto non gli hanno dato scampo. E’ morto durante il trasporto all’ospedale. Sul posto i carabinieri di Piandimeleto per i rilievi di legge.