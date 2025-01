Jennifer Guerra su ’Giovani e femminismo’

La giornalista e scrittrice Jennifer Guerra sarà ospite martedì 21 gennaio, alle ore 17.30, nel salone “Antonia Pallerini” di Palazzo Gradari per l’incontro “Giovani e Femminismo. Con riflessioni legate alla educazione sessuale e affettiva, l’autodeterminazione e i modelli (se esistono) di riferimento la scrittrice inviterà il pubblico ad una riflessione.

"Un punto di vista autorevole sarà quello di Jennifer Guerra – spiega l’assessore Camilla Murgia –. Siamo contenti di ospitare questo incontro con la cittadinanza promosso dal Comune in collaborazione con l’associazione Percorso Donna. Guerra è tra le figure di riferimento del femminismo contemporaneo e ha una capacità di parlare alle nuove generazioni molto efficace. Sono certa che sarà una iniziativa estremamente partecipata. Per la mia generazione parlare di femminismo è spesso considerato come retorico - continua Murgia - mentre affrontare questo tema con le nuove ci pone delle sfide e degli interrogativi importanti, che hanno bisogno di una riflessione e ancora di più un’azione collettiva".

Guerra, durante l’incontro pubblico dialogherà con Elisabetta Furlani dell’associazione Percorso Donna e con l’assessore Murgia. L’appuntamento è a ingresso libero. Per informazioni: 0721.387268.