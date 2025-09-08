Jesi, c’è Palsson: pure le big preparano gli elmetti

Ultima domenica di riposo per la General Contractor in vista del battesimo casalingo del prossimo fine settimana (PalaTriccoli venerdì e sabato) nel quadrangolare con Loreto Pesaro, Faenza e Virtus Imola, formazione di pari categoria già battute nelle recenti amichevoli precampionato. Prosegue la tappa di avvicinamento al campionato - esordio domenica 21 in casa contro l’Andrea Costa Imola - della truppa di coach Ghizzinardi reduce dalla ultime ‘amichevoli’ della stagione. Decisamente estemporanea quella di venerdì scorso a Castelraimondo contro Matelica giocata a ranghi ridottissimi, appena da due tempi da 12 minuti ciascuno – causa le numerose assenze (eufemismo, solo sette in campo in casa jesina Tamiozzo, Del Sole, Nicoli, Piccone, Bruno, Arrigoni e Vita Sadi) infortuni e acciacchi vari su entrambi i fronti (40 a 48, per quello che conta, il risultato finale a favore della formazione ospite). Senz’altro più significativo il test di metà settimana al Palamaggetti contro la neo promossa (in serie A) Roseto, una sconfitta di misura (83-78) senza tre titolari Toniato, Bruno e lo stesso Palsson. Questo a titolo di curiosità il tabellino General Contractor: Di Pizzo 4, Tamiozzo, 4, Del Sole 6, Morino 6, Maglietti 10, Nicoli 19, Piccone 22, Arrigoni 7, Salvati, Vita Sadi. La notizia più attesa arriva dalla Finlandia, da stasera anche Kristinn Palsson, 28enne ala, reduce dalle prestazioni all’europeo in corso a Riga, si unirà ai nuovi compagni. Un giocatore destinato a fare la differenza, un autentico crack per la categoria, per lui parlano le statistiche: 7 punti e 2 rimbalzi con la Francia, 11 e 4 vs la Slovenia, 6 e 2 vs la Polonia, 6 e 8 con il Belgio, 7 e 1 con Israele. Capito perché anche le big stanno preparando gli elmetti?

Gianni Angelucci