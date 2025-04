Jesina batte Fermignanese e conquista la promozione in Eccellenza

FERMIGNANESE

0

JESINA

1

FERMIGNANESE: Marcantognini, Santi, Mariotti, Lucciarini, A. Fraternali, Patarchi (7’ st Izzo), Labate, Bozzi (37’ st Garota), L. Fraternali (42’ st Ragni), Patrignani, Saidykhan. All. Pazzaglia.

JESINA: Gasparoni, Borocci, Zandri, Zagaglia, Marengo (26’ st Nacciarriti), Lapi, Massei A., Paradisi (31’ st Scoccimarro), Tittarelli (14’ st Russo), Massei F. (24’ st Zang Owona), Cordella. All. Omiccioli.

Arbitro: Crincoli di Ascoli Piceno.

Rete: 28’ st Paradisi

Note: ammoniti Patarchi, A. Fraternali, Borocci, Mariotti; espulso per doppia ammonizione Fraternali

La Jesina vince lo scontro diretto a Fermignano e conquista la promozione in Eccellenza ad una giornata dal termine. Ritmi subito alti nonostante il caldo e i tanti falli. La Jesina prova a prendere in mano la partita, la Fermignanese ribatte colpo su colpo. Buona occasione per gli ospiti al 20’ da corner, pallone di nuovo alto sopra la traversa. La Jesina colleziona angoli, la Fermignanese ci prova con la manovra. Al 31’ punizione da ottima posizione per i padroni di casa: L. Fraternali prende la barriera e calcia di nuovo, sopra la traversa. Azione insistita della Fermignanese al 35’, Saidykhan entra in area e calcia fuori. Altra grande occasione un minuto più tardi, Santi calcia a botta sicura ma colpisce un suo compagno sulla traiettoria. Fermignanese arrembante in avvio di ripresa, Santi va di nuovo al tiro ma viene ribattuto. All’8’ della ripresa plateale tocco di mano in area di un difensore della Jesina, Crincoli lascia proseguire. Poi Fermignanese a un passo dal gol: Labate stacca da solo a centro area, trovato dal corner di Patrignani, ma di testa mette fuori. Al 28’ contropiede della Jesina che si conclude con la rete siglata da Paradisi, il quale trafigge Marcantognini con un diagonale mancino. Sfiorano subito il pari i lanieri colpendo in pieno la traversa dal limite. Al 39’ anche Labate prende l’incrocio dei pali direttamente da calcio di punizione. Fermignanese di nuovo vicina al pareggio al 90’, nessuno riesce a deviare il traversone di Patrignani. Nel recupero gli ultimi assalti della Fermignanese non portano a niente. Da sottolineare l’incredibile cornice di pubblico, con i sostenitori della Fermignanese, guidati dall’Orgoglio Laniero, che hanno cantato fin oltre il 90’, applaudendo i propri giocatori nonostante la beffarda sconfitta.