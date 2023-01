Jessica e il coraggio di fare l’artigiana

Coi tempi che corrono, l’apertura di un nuovo negozio in città è un evento decisamente da festeggiare. La nuova bottega aprirà i battenti al numero 98 di corso Garibaldi il prossimo febbraio, si chiamerà Amati e venderà bigiotteria artigianale in acciaio e argento.

In questi giorni la titolare, Jessica Valli, 30 anni, casa a Villanova, sta dando gli ultimi frenetici ritocchi al negozio, in un via vai di rappresentanti e operai. Con frase fatta potremmo dire che Jessica è stanca ma felice. Felice per essere riuscita finalmente a dar corpo a un sogno che covava da anni: aprire un laboratorio di bigiotteria e vendere al pubblico le sue creazioni (sia femminili che maschili).

Jessica, è solo lei o siete più di uno a gestire l’attività?

"Sono solo io che mi occupo sia della realizzazione dei gioielli che della vendita diretta".

Che scuole ha fatto per imparare il mestiere?

"Nessuna scuola, ho imparato da sola guardando video su internet, informandomi sui vari siti, poi ho iniziato a fare pratica: sbagliando e cercando di migliorare sempre di più, perché solo dagli errori si impara e si migliora. Come scuola ho fatto tutt’altro: il “Donati“, a Fossombrone, indirizzo servizi sociali".

Quanti anni aveva quando ha cominciato?

"Ho cominciato a 20 anni, ora ne ho 30. È nato tutto dal fatto che avevo una paura folle di farmi i buchi alle orecchie. Poi mio babbo mi convinse a farlo e da lì è partito tutto. Ho cominciato col creare degli orecchini per me e poi come si dice da cosa nasce cosa...".

In famiglia che dicono?

"Mio babbo Pietro purtroppo non c’è più, ma ho il pieno sostegno di mio fratello più grande e di mia mamma Gabriella. Mi appoggiano in toto, anche se sono piuttosto orgogliosa di poter dire che questa nuova attività è tutta farina del mio sacco. Ci sono tanti sacrifici, anche adesso. Non nego che ho paura a investire in un’attività, ma so che ho del potenziale e aprire un negozio di bigiotteria è sempre stato il mio sogno".

Altre esperienze prima di questa?

"Per anni ho fatto la barista e la babysitter e sono stata animatrice nei centri estivi".

Quali sono le sue ispirazioni?

"Molte volte mi ispiro ai giornali di moda, diciamo che bisogna sempre stare al passo coi tempi e ricercare i colori e ì materiale che vanno al momento".

L’inaugurazione?

"A metà febbraio".

Adriano Biagioli