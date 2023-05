Jessica Pazzaglia, da Serravalle allo studio sullo stress delle piante

di Amedeo Pisciolini

Jessica Pazzaglia è cresciuta nell’entroterra a Serravalle di Carda, circondata dalla natura e proprio grazie agli spazi verdi che sovrastano il Monte Nerone che Jessica, come ama sottolineare, ha sviluppato una passione per l’ambiente dedicando i propri studi alla biologia, in particolare all’ambiente marino. Recentemente dottorata all’Università degli studi di Trieste, continua la sua attività di ricerca presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli. Insieme al laboratorio di ecologia marina integrata, Jessica studia i meccanismi di risposta allo stress nelle piante marine utilizzando approcci innovativi, come quelli di evoluzione assistita, che possono rendere più resistenti le piante marine ai futuri cambiamenti ambientali.

Vista l’emergenza climatica e ambientale che stiamo vivendo, questi studi potrebbero avere ripercussioni importanti per garantire la sopravvivenza degli organismi marini e quindi dei nostri mari. La Pazzaglia ha ricevuto recentemente un finanziamento da parte della National Geographic Society per studiare la trasmissione della memoria di uno stress nelle piante marine (in inglese seagrasses). "Il progetto – spiega Jessica – denominato Smemory Seagrass Epigenetic Memory vede come protagonista Cymodocea nodosa, una pianta marina a rapida crescita clonale, che colonizza i fondali sabbiosi del Mediterraneo, spingendosi all’interno di ambienti semi-confinati, quali estuari e lagune costiere. L’approccio che verrà utilizzato è il “priming“ o “hardening“, ovvero una tecnica di evoluzione assistita non invasiva, che sfrutta la capacità che gli organismi hanno nel modulare la risposta ad una variazione ambientale. La tecnica consiste infatti nell’esporre un individuo ad un lieve stress ambientale di breve durata, come l’aumento della temperatura. Quando lo stesso individuo sarà esposto ad uno successivo stress ambientale, come un aumento di temperatura di maggiore intensità, sarà in grado di fronteggiarlo meglio attivando in modo più efficace i meccanismi di risposta".

"Le praterie formate dalle piante marine – continua la ricercatrice di Serravalle di Carda – producono grandi quantità di ossigeno e sequestrano enormi quantità di carbonio dall’ambiente che è addirittura al pari o al di sopra delle grandi foreste pluviali. Inoltre, proteggono gli ambienti costieri dall’azione erosiva delle onde e offrono rifugio e riparo ad una svariata biodiversità marina. Capire come viene regolata la risposta è di fondamentale importanza per preservare questi importanti ecosistemi. Infatti, le praterie sono in forte regressione a causa dei cambiamenti ambientali. Queste sono sottoposte a diversi stress ambientali, come le ondate di calore, che causano un sempre più evidente aumento della temperatura dei nostri mari. La velocità con cui l’ambiente cambia impedisce alle piante marine di mettere in moto una giusta risposta. Sfruttare la capacità delle piante di acquisire e conservare le informazioni derivanti dall’esposizione ad una variazione ambientale per poter migliorare successivamente la risposta, sarà l’obbiettivo del progetto Smemory".

In qualità di National Geographc Explorer, Jessica supportata dal team del Laboratorio di Ecologia Molecolare delle piante marine coordinato da Gabriele Procaccini della Szn, utilizzerà un esperimento in acquari marini che si svolgerà all’Instituto Español de Oceanografía in Murcia (Ieo, Spagna) con la collaborazione di Lázaro Marín-Guirao. "Le piante marine – conclude Jessica – precedentemente campionate nella laguna del Mar Menor, verranno esposte ad una successione di due ondate di calore. Al termine dell’esperimento, che si presuppone durerà circa due mesi, le foglie verranno raccolte per permettere l’analisi dei meccanismi che regolano la memoria di uno stress. Tra questi meccanismi rientrano le modifiche epigenetiche, cioè a carico del Dna di un organismo che non cambiano la struttura del Dna ma bensì il modo con cui il Dna viene tradotto in proteina e dunque in risposta, e possono facilmente essere introdotte con l’esposizione a fattori di stress ambientale. Tali meccanismi possono modificare l’accessibilità a porzioni del Dna e di conseguenza cambiano il modo e la frequenza con cui un gene sia o meno trascritto in mRNA".

Jessica, con il supporto dei ricercatori della Stazione Dohrn di Napoli e dell’IEO di Murcia, si sta già preparando ad avviare la sperimentazione adottando un approccio completamente trasparente al pubblico. Ogni step verrà infatti documentato attraverso i social ed un sito web dedicato aperto a tutti su @smemory_project su Instagram o su https:smemoryproject.wixsite.comsmemory. Tra i collaboratori di Jessica c’è anche Alex Pazzaglia, digital strategist.