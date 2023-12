Jim Morrison, il mito vive

Domenica 17 dicembre alle 18,30 lo Spazio Webo di Pesaro sarà teatro dell’evento "80 anni di Jim Morrison", un concerto-talk ad ingresso libero. La serata è organizzata da Seventy Mood e Spazio Webo con la partecipazione di "The Doors Italia Fan Club" per omaggiare Jim Morrison ad 80 anni dalla sua nascita, una delle figure più carismatiche della storia della musica rock. Edoardo Mensitieri, presidente di Seventy Mood e Daniele Ridolfi, presidente di "The Doors Italia Fan Club"introdurranno l’evento. L’orchestra Elettrica capitanata da Michele Panzieri reinterpreterà alcuni dei brani più importanti dei "The Doors" (tra cui The End, Riders On The Storm e Roadhouse Blues). A intervallare i brani un talk di approfondimento, condotto dal giornalista Antonino Pasqualino Di Gregorio e da Massimo Piscaglia, medico legale e studioso della figura di Jim Morrison, nel quale saranno raccontati retroscena e aneddoti delle canzoni, facendo emergere l’importanza dell’artista come poeta e autore letterario, oltre che come musicista. A seguire la proiezione del celebre e controverso film del 1991 di Oliver Stone "The Doors" con la famosa interpretazione di Val Kilmer nelle vesti di Jim Morrison. Intanto sono stati pubblicati "Tutti gli Scritti di Jim Morrison” (Edizioni Rizzoli) e “Ultimi Giorni a Parigi” (Castello Editore)..

d.e.