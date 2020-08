Una bellissima vetrina mediatica per Fano e il suo Carnevale. Ha fatto tappa sotto l’arco d’Augusto l’appuntamento del giovedì, in diretta Facebook, che fa ballare e divertire milioni di fan dai luoghi più belli d’Italia. Il dj e producer Joe T Vannelli ieri si è esibito infatti dal palcoscenico colorato di "Vita Natural Durante", il carro dell’ultima edizione della kermesse...

Una bellissima vetrina mediatica per Fano e il suo Carnevale. Ha fatto tappa sotto l’arco d’Augusto l’appuntamento del giovedì, in diretta Facebook, che fa ballare e divertire milioni di fan dai luoghi più belli d’Italia.

Il dj e producer Joe T Vannelli ieri si è esibito infatti dal palcoscenico colorato di "Vita Natural Durante", il carro dell’ultima edizione della kermesse carnascialesca fanese realizzato da Anna Mantovani e il Carnival Factory, parcheggiato nei giardini del Pincio.

L’ora dell’aperitivo ieri si è acceso sulle note della musica House di Vannelli, che con il suo "Live on Tour" sta mostrando ai suoi fan angoli d’Italia di enorme valore culturale e paesaggistico.

Non poteva mancare tra le sue tappe Fano, che si è candidata a Città della Cultura 2022. In perfetto stile one-man-show, poliedrico e geniale, dalla consolle Vannelli ha pilotato anche l’immancabile drone per regalare a coloro collegati in diretta Facebook viste aeree mozzafiato, ormai una cifra stilistica delle sue performance.

L’appuntamento di FAno si aggiunge alle tappe del tour che sta portando l’artista in 20 siti italiani di particolare valore paesaggistico, storico e artistico, tutti avvolti dal mistero e mai rivelati (se non il giorno prima sulla sua pagina facebook, con l’orario e l’immagine del monumento protagonista dell’evento) fino al momento della diretta, rigorosamente in solitaria, senza pubblico, per rispettare il distanziamento sociale, che di settimana in settimana fa registrare numeri da capogiro con oltre 4 milioni di visualizzazioni. Ieri, dopo appena un’ora di diretta, a commento del video c’erano già 1423 like, 330 cuori, 28 abbracci, 14 wow, 13 risate, 6 arrabbiati e 5 emoticon piangenti. Il Joe T Vannelli Live On Tour è nato in pieno lockdown, con la prima diretta da casa con vista Duomo, a Milano.

L’vento online è diventato un appuntamento fisso per i suoi fan e gli amanti della House e a fine lockdown il live si è spostato in esterna.

