John Betti dà vita al figlio di Pinocchio

Difficile l’accostamento con i classici, soprattutto se si tratta di un caposaldo della letteratura come ‘Pinocchio’. Eppure, a volte, riannodare i fili della storia per scoprire cos’è successo dopo, può rivelare sorprese interessanti e divertenti. È quello che fa John Betti nel suo ultimo libro "Buon sangue non mente. La storia di Pinuccio, il figlio di Pinocchio" pubblicato da Festina Lente Edizioni. L’autore ne parlerà all’interno della rassegna ’Incontri Capitali’ sabato 23 novembre (ore 17 – Biblioteca San Giovanni, ingresso libero) in dialogo con il dirigente scolastico Samuele Giombi e la giornalista Beatrice Terenzi.

Vignettista, illustratore, già autore di libri di successo nell’ambito della didattica divertente, con quest’opera Betti si cimenta per la prima volta nella narrativa e riprende, attualizzandola, la storia del più famoso burattino del mondo, attraverso le vicende di suo figlio Pinuccio, alle prese con la società del nostro tempo. Betti ci accompagnerà a scoprire ciò che accade al termine del racconto, quando la storia non è più quella di un burattino di legno un po’ monello che voleva diventare un bambino in carne e ossa. Un libro divertente e geniale, che avrà la capacità di spingerci alla riflessione senza mai tradire il gusto dell’ironia.

Il prossimo appuntamento di ‘Incontri capitali’ sarà il 27 novembre con Maria Cafagna e il suo ultimo libro "Cattive maestre. Donne in technicolor che hanno influenzato un’intera generazione" (Sperling&Kupfer). L’autrice converserà con il consulente editoriale Antonino Di Gregorio (Pesaro, Sala del Consiglio del Comune - ore 18). Al termine di ogni incontro, l’autore sarà disponibile al firmacopie.