John Ruskin, mente illuminata

L’amore per il Medioevo e l’Inghilterra del XIX secolo. John Ruskin (1819-1900) attraversò tutto l’800 non fu un architetto, ma la sua attenzione si concentrò soprattutto sulle architetture medievali. Poeta, scrittore, critico: una mente illuminata, un "riformatore sociale" attento ai cambiamenti, introspettivo, poliedrico. Esaminò pittura, architettura, scultura e restauro attraverso un metodo definito "comparativo" e posto in rapporto al tema della "dignità umana". "Ogni manufatto è arte" e tutto va rapportato alla natura, come grande architettura. Perciò "l’arte è tale, quando corrisponde all’ordine della natura". Per Ruskin il costruire non era naturale come altre forme d’arte, figuriamoci il "restaurare". Il grande tema che attraversava il secolo, e l’Europa, ossia come intervenire sull’abbondante lascito architettonico del Medioevo, stava infiammando gli animi degli intellettuali. I Secoli di Mezzo avevano donato un patrimonio enorme, composto da cattedrali romaniche, gotiche, castelli. L’attenzione per quel patrimonio salì e in tutta Europa si decise di intervenire per la salvaguardia. Ciò implicava il restauro. Ruskin è stato tranchant, in merito: il restauro non doveva abbellire, non doveva aggiungere particolari, nel tentativo di imitare, ad esempio, lo stile gotico. Ruskin fu uno dei primi a proporre, piuttosto, la conservazione di un monumento medievale per come era, si fosse trattato anche di una rovina. Anzi, andò oltre. Ruskin fu uno dei primi che diffuse il principio della conservazione, dell’attenzione attraverso la manutenzione. Ossia: se un monumento beneficerà della giusta manutenzione, costante, non ci sarà bisogno di restaurarlo (il restauro come "un demone").

docente di Archeologia cristiana, tardoantica e medievale, Università di Urbino; uscita 334