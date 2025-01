’Jolly sosta’, scoppia la polemica a Cagli

Non c’è pace tra gli stalli sosta nel centro storico di Cagli con nuovi disagi legati al Piano dei Parcheggi continuano le lamentele. A prendere di nuovo posizione è il Circolo PD di Cagli che ha inviato il seguente comunicato: "Il ‘’Jolly sosta’’ di 30 minuti gratuiti – si legge nel comunicato - è un servizio istituito in extremis dall’Amministrazione Comunale - per sedare le numerose proteste dei cittadini di Cagli. Il servizio è istituito con collegamento al telefono cellulare per cui dovrebbe essere possibile sostare le vetture per 30 minuti attivando il cellulare dando la possibilità di sbrigare commissioni veloci in centro storico presso negozi, banche, farmacie ed uffici. Dovrebbe (come si suol dire il condizionale è d’obbligo) perché in realtà il servizio, da un mese a questa parte, funziona solo per chi ha un determinato gestore telefonico escludendo i tanti altri cittadini che sono abbonati ad altri gestori. Di fatto continua l’odissea dell’applicazione di questo nuovo piano mal tollerato dal gran parte della cittadinanza residente in centro e non. In pratica si continuano a mettere toppe che son peggiori del buco ed è inspiegabile che, chi ha il compito di verificare il funzionamento del sopracitato "Piano dei Parcheggi" pare abbia sempre bisogno del suggerimento dei cittadini che annotano il cattivo funzionamento. Il ‘’jolly sosta’’ era stato presentato con pomposità quasi come un ‘’regalo’’ che l’amministrazione concedeva ai cittadini e ai negozianti del centro, peccato che sia invece una brutta sorpresa per la quale ancora una volta lascia constatare il dirupamento di questa amministrazione".

Mario Carnali