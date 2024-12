Jovanotti, Pesaro in pole position. Aggiunta nuova data all’Arena

Jovanotti al quadrato? Macché al cubo; di più!. Jovanotti quadruplica. Da oggi infatti, viste le tante richieste di biglietti, è stata aggiunta una data al suo avvio di tour "PalaJova 2025" che debutterà proprio dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Ecco allora le nuove date: 4-5-7 e 8 marzo. Lorenzo Cherubini, che nei giorni scorsi aveva annunciato in tv il suo ritorno nei palazzetti a "Che tempo che fa" da Fabio Fazio da Fazio, ha da poco presentato il suo nuovo singolo "Montecristo". Le date sono già una trentina e toccheranno le principali città italiane. Nella lista Pesaro è l’unica città di provincia ed il suo tour parte invece proprio da qui dopo una residenza alla Vitrifrigo Arena che si annuncia piuttosto lunga. Sempre in tv il cantante, dj e showman, ha svelato alcuni particolari del nuovo spettacolo. Ed in particolare che il concerto cambierà scenografia ogni sera e che sarà quanto mai coinvolgente per gli spettatori. Una sfida coraggiosa e innovativa per un live show per il quale sono al lavoro da tempo un team internazionale di scenografi e light designer. Jovanotti torna dunque in concerto nei palazzetti.