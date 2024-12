Jovanotti: quattro date a Pesaro per il tour PalaJova 2025, già due sold-out

Jovanotti quadruplica le sue date pesaresi e incassa i primi due tutto esaurito. Il concerto-evento che vedrà protagonista Lorenzo Cherubini il 4-5-7 e 8 marzo 2025 è già ora, come si dice nel gergo dello show business, un "sold-out" annunciato. L’attesa del pubblico per il ritorno del cantante, dj e showman è grande e lo dimostrano i numeri che anche in questi giorni, a tre mesi di distanza, stanno totalizzando le vendite online e che anticipano quel che sarà l’esordio pesarese del suo nuovo tour intitolato "PalaJova 2025".

Un vero e proprio avvenimento che segna la definitiva riabilitazione fisica dell’artista dopo il grave infortunio in bicicletta occorsogli mentre si trovava in vacanza a Santo Domingo. Ebbene già due date (quella di martedì 4 e giovedì 7 marzo), sono già con i biglietti che sono andati esauriti in poche ore. Considerato l’allestimento dello spettacolo si calcola che la Vitrifrigo Arena potrà ospitare tra le 8 e le 9mila persone a concerto. Facile intuire a quanto si si potrà arrivare a totalizzare per le quattro serate, ovvero oltre 30mila spettatori; numeri da stadio e da grande città.

Guardando infatti alle date successive del tour di Jovanotti si potrà notare che ad ospitare il PalaJova 2025 saranno solo le grandi città metropolitane: Milano, Roma, Firenze, Torino (solo a Milano sono previste addirittura 10 repliche), e dunque nell’elenco Pesaro rappresenta l’unica città di provincia. Ma è proprio dalla città di Rossini - come ha tenuto a puntualizzare lo stesso Jovanotti ospite da Fabio Fazio a "Che Tempo che fa" - che il tour sarà allestito e messo a punto per poi partire alla volta degli altri palazzetti italiani. Secondo il presidente di Aspes Luca Pieri, l’organizzazione tecnica del tour arriverà nell’astronave almeno 15 giorni prima della data zero, ovvero attorno al 20 febbraio.

Sarà una macchina complessa visto che lo stesso cantante ha annunciato come lo show cambierà scenografia ad ogni spettacolo e che sarà quanto mai coinvolgente per gli spettatori. Insomma una sfida tecnica coraggiosa e innovativa per un live show per il quale sono al lavoro da tempo un team internazionale di scenografi e light designer. Il cantante, che nel frattempo continua a seguire una terapia di riabilitazione, è apparso al pubblico televisivo in forma smagliante e decisamente pronto a tornare dalla sua "tribù che balla" in uno spettacolo che già dalle premesse si annuncia entusiasmante come tutti i live di Lorenzo Cherubini. Grandi feste, multicolori vere e proprie occasioni di incontro e momenti in cui cantare canzoni decennali e nuove hit, da "A te" a "Bella" da "Ricordati di vivere" a "Positivo"; da "Ragazzo Fortunato" a "L’ombelico del mondo".