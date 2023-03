Juan Diego Flórez è confermato direttore artistico del Rof fino al 2026

Squadra che vince non si cambia, soprattutto al Rossini Opera Festival. E così che Juan Diego Flórez è stato confermato direttore artistico del Rof fino al 2026. Un rinnovo che era nell’aria e che comunque rafforza un sodalizio artistico (quello con il sovrintendente del festival Ernesto Palacio), che dura ormai da trent’anni.

Il tenorissimo peruviano, che proprio da Pesaro e dal Rof è partito con la sua brillante carriera, ha ringraziato per la fiducia. Queste le sue parole dopo il rinnovo dell’incarico: "Ringrazio il Sovrintendente Ernesto Palacio per aver voluto confermarmi direttore artistico del Rof per il quadriennio 2023-2026. Ringrazio anche il presidente Vimini e tutto il Cda del Rof. Sono onorato di occupare questa carica prestigiosa del festival dove sono nato artisticamente e mi adopererò in sintonia con il Sovrintendente per mantenere l’eccellenza nelle programmazioni future". Nelle sue mani, così come in quelle del suo ex manager Palacio, la scelta dei cantanti e dei cast artistici delle opere in cartellone di qui ai prossimi anni. Il prossimo prevede la prima esecuzione moderna nell’edizione critica della Fondazione Rossini di Eduardo e Cristina, diretta da Jader Bignamini e messa in scena da Stefano Poda. Al suo fianco un’altra nuova produzione, Adelaide di Borgogna, diretta da Francesco Lanzillotta e messa in scena da Arnaud Bernard, nonché la ripresa di Aureliano in Palmira, diretta da George Petrou per la regia di Mario Martone. Tra i concerti, la Petite messe solennelle diretta da Michele Mariotti. Nato a Lima, Juan Diego Flórez si è affermato a livello internazionale al Rof del 1996, debuttando giovanissimo nella prima mondiale moderna di Matilde di Shabran. L’enorme successo riscosso ha dato il via ad una carriera che lo vede ospite abituale dei più importanti teatri e delle principali istituzioni musicali di tutto il mondo.

