Jugoslavia tra ’90 e ’91. Elvira Mujcic presenta il suo ultimo romanzo

C’è sempre un attimo che resta impresso, fragile e indecifrabile, prima che il cielo venga giù un pezzo alla volta. Sabato 4 ottobre alle 18 la libreria "Il Catalogo" ospita Elvira Mujcic per la presentazione di "La stagione che non c’era" (Guanda, 2025), ultimo romanzo della scrittrice di origine bosniaca. Il libro è ambientato nella Jugoslavia tra il 1990 e il ’91, non ancora smembrata dalle guerre ma già segnata dalle crepe che presto si sarebbero aperte. È questa l’atmosfera che Mujcic sceglie di evocare: il prima della tragedia, il tempo sospeso in cui tutto sembra ancora possibile, ma i nazionalismi già incalzano con la loro retorica di odio.

Al centro, tre personaggi: Nene, artista ossessionato dall’idea che il suo Paese possa dissolversi; Merima, che crede nel sogno di fratellanza dei popoli; e sua figlia, la piccola Eliza, che pianifica un viaggio per raggiungere il padre mai conosciuto. Mujcic, che durante le guerre jugoslave era una bambina come Eliza, racconta attraverso le vite dei personaggi la fine delle utopie e l’inizio di una stagione segnata dalla paura, specchio inquietante anche del nostro presente. A dialogare con l’autrice sarà Anita Redzepi. L’incontro, organizzato da Lutva, si inserisce nella terza edizione del Merak Festival.

