Juve NG, una rosa di prim’ordine. Ma le assenze pesano anche a loro

Le seconde squadre non piacciono ai tifosi e lasciano indifferente Stellone: "E’ un discorso complesso, non ci sto dentro. Dico solo che sono un vantaggio per certe società, quelle che poi si ritrovano giocatori già formati. Per noi non cambia nulla". Vis-Juventus NG di domani sera (ore 20,30) è tutto fuorché una classica, ma non è un inedito.

E’ già successo due anni fa: 1-1 in casa bianconera (Rouhi, Di Paola), 2-1 importantissimo al ritorno (Zagnoni, Sekulov, Di Paola), quello che portò al playout con la Recanatese. Contro le seconde squadre di A, peraltro, la Vis è imbattuta, visto che la scorsa stagione riservò lo stesso trattamento al Milan.

Che Juve si aspetta Stellone? "Una squadra forte, ottimamente allenata (Brambilla è reduce dall’esperienza vittoriosa sulla panchina della prima squadra, ndr), che ha un punto più di noi. Primeggia nel girone per i dribbling vinti, ha giovani intraprendenti e ottime individualità". Juve reduce in campionato dalla sconfitta casalinga con il Pontedera (e in coppa dall’eliminazione ai rigori ad opera del Renate). Ci fosse la proprietà transitiva, sarebbe tutto semplice, visto che la Vis a Pontedera ha vinto. Ma nel calcio non funziona così. Sul piano tecnico, Juve forse meno dotata rispetto all’abbondanza di talenti delle ultime stagioni. Ciò non toglie che il materiale sia di prim’ordine, come testimonia il valore della rosa, stimato da Transfermakt in 11 milioni.

Juve più prolifica in trasferta (8 punti sui 14 totali) dove finora ha vinto a Pineto e Rimini e pareggiato con Ascoli e Carpi. Anche in casa bianconera pesano le assenze: Guerra, Macca, Gil, Makiobo e Okoro i giocatori ufficialmente infortunati. Rouhi, Scaglia e Pedro Felipe hanno invece preso parte ieri alla trasferta di Cremona con la prima squadra. Possibile recupero quello di Alvin Okoro, il grande ex.