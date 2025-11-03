Juvi travolta a domicilio e la Vuelle se ne va. Testa della classifica, i biancorossi sognano

ferraroni

75

vuelle

95

FERRARONI : Panni 1, Mcconico 12, Zugno 3, Di Croce ne, Del Cadia 4, Fiodo, La Torre 3, Barbante 3, Allinei 8, Garrett 13, Bartoli 6, Bortolin 13. All. Bechi.

VUELLE PESARO: Trucchetti 5, Bertini 8, Maretto 19, Sakine, De Laurentiis 14, Tambone 15, Virginio 3, Felder 5, Bucarelli 6, Miniotas 20, Fainke ne. All. Leka.

Arbitri: Caforio, Chersicla e Praticò. Note - Parziali: 25-22, 44-45, 60-69. Tiri liberi: Cremona 15/20, Pesaro 21/26. Tiri da 3 punti: Cremona 8/31, Pesaro 10/27. Rimbalzi: Cremona 31, Pesaro 40.

Pesaro travolge la Juvi con un secondo tempo perentorio e si prende la testa della classifica in solitario. Non si fa sfuggire l’occasione la Vuelle dopo la sconfitta di Verona nell’anticipo del sabato sera a Milano: i biancorossi cambiano marcia nel secondo tempo in cui lasciano a secco i padroni di casa per quasi 5’: quando Panni rompe il digiuno Tambone e compagni hanno ormai preso consapevolezza di potercela fare e non si fanno più riprendere chiudendo il match con un rotondo ventello.

Quattro uomini in doppia cifra in cui spicca un rinato De Laurentiis (14 punti e 7 rimbalzi), ottima spalla per lo scatenato Miniotas che quando è raddoppiato sa finalmente a chi scaricare per un comodo appoggio. Eppure non era iniziata bene la serata: Pesaro aveva le polveri bagnate al tiro, mentre la Juvi qualcosa da farsi perdonare dopo la batosta nell’infrasettimanale di Cento: ma sul -11 (19-8) De Laurentiis fa sentire ai compagni che è tornato con 5 punti consecutivi che chiudono il break e consentono ai pesaresi di andare al primo riposo a contatto. A inizio 2° quarto Pesaro impatta quasi subito sul 28-28, ma Cremona scappa via di nuovo approfittando di una difesa un po’ troppo permissiva sui tagli sotto canestro che spediscono gli ospiti a +9 (39-30). Leka toglie un Felder evanescente per restituire il volante a Bucarelli che rimette la macchina in carreggiata; Maretto prende l’iniziativa senza paura e, prima con una tripla, poi con un’entrata, ricuce lo strappo. Ancora l’argentino, poi, firma il sorpasso che manda le squadre negli spogliatoi. Dai quali la Vuelle esce col morale a mille mentre la Juvi un po’ depressa: il risultato è un parziale di 8-0 che svolta definitivamente l’inerzia.

Ogni tanto Garrett e soci hanno una fiammata ma sono fuochi di paglia e negli ultimi 10’ i biancorossi mandano al tappeto un avversario ormai rassegnato al ko. Miniotas dà lezioni di tecnica, Maretto è ispiratissimo, De Laurentiis sembra rinato. La Vuelle se ne va, coi suoi tifosi che cantano a squarciagola in un PalaRadi ammutolito. Salutate la capolista: da quant’è che non succedeva?

Elisabetta Ferri