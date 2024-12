K Sport all’esame Monturano

Oggi l’Eccellenza scende in campo per la tredicesima giornata del girone d’andata (ore 14,30). Questo il programma. Monturano-K Sport Montecchio Gallo. "Ci aspetta una gara ardua per mille motivi – spiega Matteo Mariani, dg della K Sport – in primis perché il Monturano ha una rosa molto competitiva, con individualità importanti per la categoria. In settimana è tornato mister Cuccù a guidare la squadra che conosce molto bene l’ambiente, quindi sicuramente troveremo un gruppo con una linfa nuova, che vorrà fare bene sul proprio campo. Noi arriviamo a questa partita dopo la grande vittoria con il Chiesanuova e dovremo fare la massima attenzione per evitare cali di concentrazione ed affrontare il nostro avversario con la tenacia di un big match. Sicuri assenti della gara Villanova e Perri". Arbitra Mattia Gasparoni (Jesi), assistenti: Matteo Di Tella (Ancona) e Simone Giacomucci (Pesaro).

Urbino-Matelica. "Mi aspetto una bella partita – dice Marco Lucarini, presidente dell’Urbino –. I nostri avversari dispongono di una buona squadra e con un ottimo reparto offensivo, ma credo che anche l’Urbino non sia da meno; abbiamo voglia di dare continuità ai risultati e di muovere la classifica cercando di rispettare l’avversario che sicuramente verrà cercando di fare bottino pieno". Arbitra Francesco Uncini (Jesi), assistenti: Nicolo Bruscantini (Macerata), Stefano Principi (Ancona).

Portuali Ancona-Alma Juventus Fano. "Ci siamo preparati al meglio e speriamo di invertire il trend negativo avuto fino a due settimane fa – spiega il presidente dell’Alma Juventus Fano Salvatore Guida – la squadra è al completo tranne gli infortunati Allegrucci e Mattioli". Qui si gioca alle ore 15. Arbitro Christian Messina (Castellammare di Stabia), assistenti: Andrea Beldomenico (Jesi) e Simone Tidei (Fermo).

Osimana-Urbania. "Trasferta difficile – dice il patron dell’Urbania Jacopo Sansuini – l’Osimana è un’ottima squadra, avrà il dente avvelenato dopo aver perso con noi in Coppa Italia, gioca in casa e vorrà far bene, noi comunque stiamo attraversando un momento positivo, giocando anche un bel calcio, dobbiamo continuare su questo trend, senza passi falsi e fare risultati su campi difficili come quello di oggi". Arbitra Marco Fiermonte (Macerata), assistenti: Matteo Malatesta (Ancona) e Alessio Censori (San Benedetto del Tronto).

Le altre partite odierne: Chiesanuova- Maceratese; Fabriano Cerreto- Montegranaro; Montefano- Atletico Mariner (ore 15); Tolentino- Sangiustese (ore 15). am. pi.