K Sport, arriva la terribile Civitanova: "Ci aspetta una gara difficile"

In Eccellenza si gioca oggi per la decima giornata del girone di ritorno. Calcio d’inizio su tutti i campi alle ore 15. L’Urbino e l’Urbania saranno impegnate in trasferta mentre la K Sport Montecchio Gallo giocherà in casa. Questo il programma.

K Sport Montecchio Gallo- Civitanovese. Gara a dir poco impegnativa per i ragazzi di mister Lilli considerando che dovranno vedersela con la capolista. "Oggi ci aspetta una gara difficile- spiega il dg della K Sport Matteo Mariani- considerata la classifica ed il trend condotto fin ora dal nostro avversario, la più difficile di tutte. Il nostro avversario è lanciatissimo verso la serie D ma oggi, sul nostro campo, sono convinto che faremo una grande prestazione per mettere in difficoltà la corazzata Civitanovese. Sappiamo che la squadra di Alfonsi per caratteristiche subisce poco ed è capace di fare male quando serve perché ha delle individualità molto importanti per la categoria. La Civitanovese dovrà certamente rinunciare a Testa e capitan Visciano per squalifica, anche se potranno sopperire a tali assenze perché la loro rosa è la più lunga di tutte le compagini del nostro campionato. Noi ritroveremo Nicola Del Pivo dopo la squalifica, fondamentale pedina per mister Lilli". Arbitro Francesco Passarotti di Mantova.

Montegranaro- Urbania. "Trasferta estremamente ostica- dice il direttore sportivo dell’Urbania Stefano Maggi- contro una squadra dal grande potenziale che ha ambizioni importanti". Arbitro Gianluca Cacchiarelli di San Benedetto del Tronto. Tolentino- Urbino. "Partita fondamentale per cullare ancora il sogno play off- sottolinea il dg dei ducali Ivan Santi- Cercheremo anche di "vendicare" la sconfitta dell’andata (0-2) in una partita dove il Tolentino disputò un’ottima partita. Mister Ceccarini avrà tutti a disposizione e potrà scegliere l’undici migliore per questa delicata trasferta. Ci aspettano sei finali dove i punti valgono doppio e dove ogni dettaglio e ogni particolare sarà importante. Affrontiamo una partita alla volta e prima della sosta capiremo che finale di campionato ci aspetta". Arbitro Riccardo Latuga di Pesaro. Castelfidardo- Osimana. Gara importante per opposti obiettivi. Si gioca al Comunale "G:Mancini" di Castelfidardo. Arbitro Lorenzo Carlo Ferroni di Fermo. Jesi- Chiesanuova. Si scende in campo al ‘Pacifico Carotti’ di Jesi per un match utile agli ospiti per i playoff e per i locali al fine di aggiungere punti per la salvezza. Arbitro Matteo Pigliacampo di Pesaro.

Montefano- Monturano. I padroni di casa cercano i tre punti per continuare a viaggiare nei quartieri alti e stare a ruota della capolista. Arbitro Antonio Tarli di Ascoli Piceno.

Montegiorgio- Atletico Azzurra Colli. Gara da tripla. Arbitro El Houssine El Mouhsini di Pesaro.

Sangiustese- Maceratese. Match interessante tra due squadre con giocatori di qualità. Arbitro Stefano Bogo di Oristano.

Amedeo Pisciolini